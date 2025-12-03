DE
Le 1/8e de finale en direct
Le Lausanne-Sport mène toujours d'une longueur à Yverdon

il y a 1 minute

65e

Dans la foulée, Mollet oblige Enzler à s'employer, sur un centre-tir puissant. Ça s'anime au Municipal.

il y a 1 minute

65e

Quelle occasion pour YS! La lourde frappe, flottante, de Sessolo, encore lui, est difficilement détournée par Letica.

il y a 2 minutes
Changement
Changement

64e

Double changement lausannois. Mollet et Butler-Oyededji entrent à la place de Sigua et Custodio. Déjà trois changements coté LS.

il y a 4 minutes

63e

Le LS va mieux et a peut-être laissé passer l'orage yverdonnois.

il y a 5 minutes

61e

Grosse occasion pour Lekoueiry, servi par Bair. Enzler sort bien cette frappe croisée du jeune Mauritanien. Que ça va vite, quand il a le ballon dans les pieds.

il y a 7 minutes

59e

Hélios Sessolo encore, peut porter le ballon. Toutes les dernières attaques d'YS passent par l'ancien joueur du FC Thoune.

il y a 10 minutes

57e

Yverdon pousse. Ça part toujours de Sessolo. C'est cette fois-ci au tour d'Elias Pasche de prendre sa chance. Mais il manque son affaire et écrase sa frappe, captée sans peine par Kerlo Letica. Quel dommage, il était idéalement placé, dans l'axe et en entrée de surface.

il y a 12 minutes

55e

Centre fort de Sessolo, mal repoussée par Letica. Ça aurait pu avoir plus de conséquences pour le LS. La tentative de reprise de Sorgic est anihilé par Okoh.

il y a 12 minutes

54e

Beloko déjà fautif, après avoir poussé Sesselo. Il ne prend pas encore son carton.

il y a 14 minutes
Changement
Changement

52e

Premier changement de la partie. Jamie Roche cède sa place à Nicky Beloko. Le milieu de terrain lausannois remplacé semble quelque peu touché au haut du corps.

