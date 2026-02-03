Xamax et Yverdon dos à dos

MI-TEMPS

C'est la pause à la Maladière sur ce score de 1-1 ! Un résultat plutôt logique après 45 minutes très équilibrées. La carte de la fraicheur physique jouée par Xamax et son président ne paie pas pour le moment.

Rendez-vous dans 15 minutes pour la seconde période et dans 10 minutes pour le début du match à Zurich entre GC et Sion !