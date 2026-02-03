Xamax et Yverdon dos à dos

C'est la pause à la Maladière sur ce score de 1-1 ! Un résultat plutôt logique après 45 minutes très équilibrées. La carte de la fraicheur physique jouée par Xamax et son président ne paie pas pour le moment.
Rendez-vous dans 15 minutes pour la seconde période et dans 10 minutes pour le début du match à Zurich entre GC et Sion !
+4 minutes à la Maladière. Un temps additionnel principalement dû aux arrêts de jeu provoqués par les chocs tête contre tête durant cette première période.
On se dirige vers ce score de 1-1 à la mi-temps. Plutôt logique entre deux équipes très très proche l'une de l'autre. Les copains du Lac de Neuchâtel se connaissent par coeur.
Encore un choc tête contre tête. Doumbia percute lourdement Hajrulahu qui se fait soigner et qui hérite à son tour d'un joli bandeau autour de la tête.
Ben Seghir tente sa chance de loin sur coup-franc ! Son ballon ne redescend pas assez pour inquiéter YS.
Tijani hérite du deuxième carton jaune de la soirée pour une grosse obstruction
Match plutôt plaisant à suivre dans l'ensemble même si on s'ennuie un peu depuis quelques minutes et un jeu bloqué à mi-terrain.
Le rythme est redescendu depuis l'égalisation vaudoise. Xamax garde le ballon mais le fait circuler de manière stérile.
Cette égalisation d’Yverdon, signée Elias Pasche, vous surprend ? C’est sans doute que vous n’aviez pas lu la présentation d’avant-match de notre jeune journaliste Bastien Feller, qui l’avait prédite.
GOOOOOOOAL !
Yverdon égalise ! Un but qui sort un peu de nul part !
Elias Pasche hérite d'un super ballon lobé en profondeur de Golliard avant d'embarquer le ballon (avec le bras?) puis de frapper entre les cannes d'Omeragic. Les Xamaxiens sont furieux contre l'arbitre qui ne peut pas compter sur ses copains de la vidéos ce soir.