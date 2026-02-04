DE
FR
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
Dès 19:15
FC Lucerne
FC Lucerne
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
Dès 19:15
Vs
FC Lucerne
FC Lucerne

La Coupe en direct
Le SLO va-t-il réussir l'exploit ?

il y a 14 minutes

Coupe de Suisse - Le tableau

Hier soir, Xamax a été éliminé par Yverdon au terme d’une rencontre marquée par de nombreuses polémiques — notamment l’envoi des M19 au Tessin vendredi soir et un but égalisateur vaudois entaché d’une main.

Les Vaudois affronteront Grasshopper, tombeur du FC Sion après un match complètement fou au Letzigrund, conclu 4-3 après prolongations.

L’autre demi-finale opposera le vainqueur du match du soir à la Pontaise et celui du duel entre FC Bâle et le FC Saint-Gall, qui s’affrontent à 20h15 au Kybunpark.


il y a 18 minutes

Bonsoir et bienvenue

La Coupe de Suisse continue ce soir au stade de la Pontaise où le SLO aura pour noble mission de tenter d'éliminer le favori lucernois. 

Les stadistes peuvent-ils créer l'exploit ? Réponse dès 19h15

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Fin du Live
Les derniers matches
Coup d’envoi
mercredi
04 février 2026 à 19:15
Articles les plus lus
    Articles les plus lus