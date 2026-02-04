Le SLO va-t-il réussir l'exploit ?

Coupe de Suisse - Le tableau

Hier soir, Xamax a été éliminé par Yverdon au terme d’une rencontre marquée par de nombreuses polémiques — notamment l’envoi des M19 au Tessin vendredi soir et un but égalisateur vaudois entaché d’une main.

Les Vaudois affronteront Grasshopper, tombeur du FC Sion après un match complètement fou au Letzigrund, conclu 4-3 après prolongations.

L’autre demi-finale opposera le vainqueur du match du soir à la Pontaise et celui du duel entre FC Bâle et le FC Saint-Gall, qui s’affrontent à 20h15 au Kybunpark.



