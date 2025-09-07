Coup dur pour Erling Haaland! L'attaquant norvégien a pris la porte du bus de l'équipe en plein dans le visage et a dû se faire poser trois points de suture.

Blick Sport

La Norvège affronte la Moldavie mardi et a besoin de trois points pour continuer de caracoler en tête de son groupe pour la Coupe du monde. Bonne nouvelle. Erling Haaland lui en a déjà offert trois autres, de suture certes.

L'attaquant norvégien s'est en effet cassé la figure contre la porte du bus et a dû subir une très légère intervention médicale. Il a préféré en rire sur ses réseaux sociaux et s'amuser de l'incident. Il trouve en effet que son nouveau look lui va plutôt bien...