Coup dur pour le Real Madrid et la Roja! Dani Carvajal sera sur le flanc pendant des mois.

Dani Carvajal en action samedi soir avant qu'il ne se blesse. Photo: ZIPI

ATS Agence télégraphique suisse

Sorti sur une civière samedi lors du match de Liga face à Villarreal, Dani Carvajal souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et de deux autres blessures graves nécessitant une opération. Le vice-capitaine du Real Madrid sera opéré ces prochains jours. Agé de 32 ans, le défenseur devra s'armer de patience avant de revenir sur les terrains.

Dani Carvajal s'est blessé dans le temps additionnel lors d'un choc avec son coéquipier en sélection Yeremy Pino. Fondamental dans le sacre de la Roja à l'Euro cet été et dans la saison historique du Real l'an passé en marquant notamment en finale de Ligue des champions face à Dortmund, Carvajal devrait donc être absent au moins jusqu'à la fin de la saison, et manquer les prochaines échéances en club et en sélection, dont le match contre la Suisse le 18 novembre à Ténériffe.