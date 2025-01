Pep Guardiola et Cristina Serra ont mis fin à leur relation amoureuse après plus de 30 ans. Le couple vivait déjà séparé physiquement depuis 2019.

Pep Guardiola et Cristina Serra se séparent après 30 ans d'union

Pep Guardiola et Cristina Serra se séparent après 30 ans d'union

1/5 Pep Guardiola et sa femme Cristina Serra se seraient séparés. Photo: WireImage

BliKI et Lino Dieterle

Adios Amor... Selon le journal espagnol «El Periodico», l'entraîneur de ManCity Pep Guardiola (53 ans) et son épouse Cristina Serra (52 ans) se sont séparés après plus de 30 ans de mariage.

La décision commune aurait été prise dès le mois de décembre. Le couple a demandé à ses amis les plus proches de ne pas divulguer d'informations à la presse.

Pendant les fêtes de Noël, le couple a encore été vu ensemble à Barcelone, notamment lors d'une sortie au théâtre. Apparemment, ils se sont séparés en bons termes. Ces dernières années déjà, ils vivaient en grande partie séparés. En 2019, le journal anglais «Sunday Mirror» avait rapporté que Cristina Serra avait quitté Manchester pour s'occuper de son entreprise de mode, qu'elle dirigeait alors à distance.

Ensemble depuis 1994 - Trois enfants communs

Pep Guardiola est en revanche resté en Angleterre - depuis 2016, l'Espagnol est entraîneur de Manchester City et a remporté jusqu'à présent six fois la Premier League. Il a également remporté deux coupes et une fois la Ligue des champions. L'entraîneur a prolongé son contrat de deux ans en novembre dernier, jusqu'en 2027.

Malgré la séparation géographique, Pep Guardiola et Cristina Serra étaient couple ces dernières années, et selon les médias espagnols, ils ont été vus ensemble à Barcelone lors d'événements familiaux ou de dîners communs. Ils sont également apparus ensemble lors du gala de la FIFA en janvier 2024.

Le technicien et la femme d'affaires se sont rencontrés en 1994, alors que Pep était un jeune professionnel du FC Barcelone. Ils ont trois enfants ensemble: Maria (24 ans), Marius (22 ans) et Valentina (17 ans). Après 20 ans de relation, ils se sont mariés en 2014 pendant la période de Pep au Bayern (de 2013 à 2016) dans la petite ville catalane de Matadepera.