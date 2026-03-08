DE
Contre DC united
Messi inscrit le 899e but de sa carrière, victoire de l'Inter Miami

Lionel Messi a marqué son 899e but en carrière lors de la victoire 2-1 de l'Inter Miami contre DC United samedi en MLS. À 38 ans, il continue d'impressionner avec 80 buts pour Miami depuis 2023.
Lionel Messi a de nouveau marqué lors du succès de l'Inter Miami face au DC United 2-1 samedi en MLS. L'octuple Ballon d'Or a inscrit le 899e but de sa glorieuse carrière.

Après son doublé contre Orlando la semaine passée, l'Argentin de 38 ans a propulsé l'Inter Miami, champion en titre, vers un deuxième succès en trois matches de championnat d'un ballon piqué devant le gardien pour porter le score à 2-0 (27e) dans la capitale des Etats-Unis.

Lionel Messi a ainsi marqué un 80e but pour Miami, où il évolue depuis l'été 2023, le 899e de sa carrière professionnelle. Son grand rival Cristiano Ronaldo, toujours actif à 41 ans, a lui déjà franchi la barrière des 900 buts.

