Lionel Messi a marqué son 899e but en carrière lors de la victoire 2-1 de l'Inter Miami contre DC United samedi en MLS. À 38 ans, il continue d'impressionner avec 80 buts pour Miami depuis 2023.

Messi inscrit le 899e but de sa carrière, victoire de l'Inter Miami

Messi inscrit le 899e but de sa carrière, victoire de l'Inter Miami

ATS Agence télégraphique suisse

Lionel Messi a de nouveau marqué lors du succès de l'Inter Miami face au DC United 2-1 samedi en MLS. L'octuple Ballon d'Or a inscrit le 899e but de sa glorieuse carrière.

Après son doublé contre Orlando la semaine passée, l'Argentin de 38 ans a propulsé l'Inter Miami, champion en titre, vers un deuxième succès en trois matches de championnat d'un ballon piqué devant le gardien pour porter le score à 2-0 (27e) dans la capitale des Etats-Unis.

Lionel Messi a ainsi marqué un 80e but pour Miami, où il évolue depuis l'été 2023, le 899e de sa carrière professionnelle. Son grand rival Cristiano Ronaldo, toujours actif à 41 ans, a lui déjà franchi la barrière des 900 buts.