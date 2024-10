Luis Enrique a rendu public le décès de sa fille Xana, âgée de neuf ans, en août 2019. Cinq ans plus tard, il donne un aperçu extrêmement émouvant de la manière dont il essaie de gérer ce drame.

Luis Enrique et sa fille Xana en 2015. Elle est décédée quatre ans plus tard à l'âge de neuf ans. Photo: imago sportfotodienst 1/5

Lino Dieterle

Luis Enrique a connu de nombreux succès au cours de sa carrière, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. En tant qu'homme, il a traversé la période la plus difficile de sa vie il y a cinq ans, lorsqu'il a perdu sa fille de neuf ans. Aujourd'hui, il parle ouvertement de sa gestion de la tragédie. Ses paroles vont droit au cœur.

«Dois-je me qualifier de chanceux ou de malchanceux?», se demande Luis Enrique dans le dernier épisode d'un documentaire en trois parties diffusé sur Movistar+ et consacré à sa fille Xana. Elle est décédée à l'âge de 9 ans en 2019 d'un cancer des os, environ cinq mois après le diagnostic. Luis Enrique avait quitté ses fonctions en juin 2019 pour des «raisons privées urgentes» et avait dû annoncer le décès de sa fille en août suivant. En novembre, il était de nouveau sur la ligne de touche de l'équipe nationale espagnole.

Il donne maintenant un aperçu de sa vie intérieure et de la manière dont il gère cette perte. «Je me considère comme heureux. Très heureux», répond-il avec conviction à sa question rhétorique: «Ma fille Xana a vécu neuf années merveilleuses avec nous».

Il a dit à sa mère d'accrocher des photos de Xana

Luis Enrique apprécie le temps passé avec sa fille. «Nous avons mille souvenirs d'elle, des vidéos, ce sont des choses incroyables». Il raconte une autre anecdote: sa mère n'a pas eu le cœur de mettre des photos de sa petite-fille décédée: «J'ai dit: 'Maman, mets des photos de Xana, Xana est vivante'. Pas sur un plan physique, mais sur un plan spirituel, elle est avec nous. Nous parlons d'elle tous les jours. Nous rions, nous nous souvenons».

Luis Enrique est convaincu que sa fille le voit encore. Il a donc demandé à sa mère ce que Xana pourrait observer dans sa vie actuelle. Il a lui-même proposé une réponse: elle regarderait avec gratitude les bons moments, même s'ils ont été courts, qu'ils ont partagés ensemble.