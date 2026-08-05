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Conference League
Conference League: un vent violent perturbe le FC Sion
Un bon coup de vent!
Le FC Sion doit faire face à un invité indésirable à Erevan
Le FC Sion affronte le FC Noah ce jeudi en Conference League à Erevan. Il faudra faire un adversaire redoutable, mais aussi.... le vent!
Publié: il y a 12 minutes
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