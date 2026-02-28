DE
Tout le monde nous dépassse!
La Suisse risque de se faire méchamment distancer en Europe

La Suisse n'est plus représentée en Coupe d'Europe après l'élimination du Lausanne-Sport jeudi. Les résultats pitoyables des clubs de Super League pourraient avoir des conséquences sur le long terme.
Publié: il y a 41 minutes
Lausanne a porté haut les couleurs de la Suisse en Coupe d'Europe jusqu'à jeudi. Le club vaudois a récolté plus de points que tous les autres clubs suisses réunis!
Photo: Pascal Muller/freshfocus
Daniel Leu

C'est définitivement terminé! Le Lausanne-Sport, dernier représentant suisse en Europe, a été éliminé jeudi soir en Conference League. La dernière fois que la Suisse n'a disputé aucun match au mois de mars remonte à 2019. Depuis, au moins un club a toujours atteint les huitièmes de finale dans l'une des trois compétitions.

Le bilan de cette saison est horrible: YB et Bâle éliminés en phase de groupes de l'Europa League, Servette éliminé en play-off de la Conference League, et Lugano encore avant: Les Tessinois avaient déjà échoué au troisième tour de qualification pour la Conference League.

Serons-nous également dépassés par la Slovénie?

Mais quelles sont les conséquences de ces mauvais résultats? Au classement UEFA de cette saison, la Suisse n'occupe que la 19e place, derrière des pays comme Chypre, la Hongrie ou l'Ukraine. La menace est même encore plus grande, car la Slovénie, qui se trouve actuellement juste derrière nous à la 20e place, est encore représentée avec Celje en Conference League et peut donc, contrairement à la Suisse, marquer encore des points.

Mais le classement sur cinq ans est bien plus important. C'est là que se décide le nombre de clubs suisses qui joueront à l'avenir au niveau international et combien de tours de qualification ils doivent jouer. Et là aussi, la situation n'est pas bonne pour le football suisse. Actuellement, la Suisse se situe au 16e rang.

Un regard inquiet sur l'avenir

Si la Suisse restait durablement en dehors du top 15, cela aurait des conséquences sensibles puisque, comme la saison prochaine, elle ne serait représentée en Coupe d'Europe qu'avec quatre équipes au lieu de cinq. Et toutes devraient prendre le départ dès le deuxième tour de qualification de la compétition concernée. Une participation à la phase de ligue ne serait donc plus garantie.

Si l'on regarde encore plus loin, le tableau est encore plus sombre, car les résultats de la saison 2022/23 sont encore pris en compte dans le classement quinquennal. A l'époque, Bâle s'était hissé jusqu'en demi-finale de la Conference League et avait engrangé un nombre de points conséquent. Des points qui ne seront plus comptabilisés dans deux ans.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athènes
AEK Athènes
6
7
13
4
Sparta Prague
Sparta Prague
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mayence
FSV Mayence
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
6
5
10
11
Lech Poznan
Lech Poznan
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FC Shkëndija
FC Shkëndija
6
-1
7
23
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
6
-8
7
27
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
6
0
6
28
Legia Varsovie
Legia Varsovie
6
0
6
29
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
Rapid Vienne
Rapid Vienne
6
-11
1
