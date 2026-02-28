La Suisse risque de se faire méchamment distancer en Europe

La Suisse n'est plus représentée en Coupe d'Europe après l'élimination du Lausanne-Sport jeudi. Les résultats pitoyables des clubs de Super League pourraient avoir des conséquences sur le long terme.

Daniel Leu

C'est définitivement terminé! Le Lausanne-Sport, dernier représentant suisse en Europe, a été éliminé jeudi soir en Conference League. La dernière fois que la Suisse n'a disputé aucun match au mois de mars remonte à 2019. Depuis, au moins un club a toujours atteint les huitièmes de finale dans l'une des trois compétitions.

Le bilan de cette saison est horrible: YB et Bâle éliminés en phase de groupes de l'Europa League, Servette éliminé en play-off de la Conference League, et Lugano encore avant: Les Tessinois avaient déjà échoué au troisième tour de qualification pour la Conference League.

Serons-nous également dépassés par la Slovénie?

Mais quelles sont les conséquences de ces mauvais résultats? Au classement UEFA de cette saison, la Suisse n'occupe que la 19e place, derrière des pays comme Chypre, la Hongrie ou l'Ukraine. La menace est même encore plus grande, car la Slovénie, qui se trouve actuellement juste derrière nous à la 20e place, est encore représentée avec Celje en Conference League et peut donc, contrairement à la Suisse, marquer encore des points.

Mais le classement sur cinq ans est bien plus important. C'est là que se décide le nombre de clubs suisses qui joueront à l'avenir au niveau international et combien de tours de qualification ils doivent jouer. Et là aussi, la situation n'est pas bonne pour le football suisse. Actuellement, la Suisse se situe au 16e rang.

Un regard inquiet sur l'avenir

Si la Suisse restait durablement en dehors du top 15, cela aurait des conséquences sensibles puisque, comme la saison prochaine, elle ne serait représentée en Coupe d'Europe qu'avec quatre équipes au lieu de cinq. Et toutes devraient prendre le départ dès le deuxième tour de qualification de la compétition concernée. Une participation à la phase de ligue ne serait donc plus garantie.

Si l'on regarde encore plus loin, le tableau est encore plus sombre, car les résultats de la saison 2022/23 sont encore pris en compte dans le classement quinquennal. A l'époque, Bâle s'était hissé jusqu'en demi-finale de la Conference League et avait engrangé un nombre de points conséquent. Des points qui ne seront plus comptabilisés dans deux ans.