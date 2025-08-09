A Lausanne, les cadres montrent la voie

Ce Lausanne-Sport qui brille à La Tuilière (onze buts marqués en trois matches) est un bon mélange entre une jeunesse audacieuse et des cadres qui assument leur rang. Décryptage avec six joueurs qui font plus que tenir la baraque.

Olivier Custodio et Kaly Sène: deux leaders de cet épatant Lausanne-Sport. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Stéphane Henchoz a insisté sur un point lors de l'interview qu'il a accordé à Blick au début de la préparation du Lausanne-Sport: la colonne vertébrale de son équipe tient la route. Le directeur sportif du LS l'a reconnu, plusieurs joueurs importants sont partis cet été, comme Fousseni Diabaté, Teddy Okou ou Koba Koindredi, mais les cadres sont toujours là. Et tant mieux. Car si Peter Zeidler, en plus de gérer sa propre arrivée au club, avait dû tout reconstruire sans pouvoir s'appuyer sur une base de qualité, jamais le LS n'aurait été prêt pour ce début de saison et son rythme fou. Lausanne joue littéralement un match tous les trois jours et, si tout n'a pas été parfait, l'entame d'exercice est tout de même réussie.

Un supporter du club vaudois qui n'aurait vu que les matches à l'extérieur (deux défaites 2-1 à Skopje et Thoune) ne serait pas d'accord avec ce constat, mais ceux qui ont assisté aux trois matches à La Tuilière (trois victoires avec onze buts marqués) le serait probablement. C'est vrai, l'adversité n'a pas été folle, et la réception de Zurich dimanche sera intéressante à observer, mais cette donnée objective ne doit pas faire oublier la manière très convaincante avec laquelle Lausanne a remporté ces trois victoires. Du jeu offensif, du pressing, de l'audace et un certain style, qui charme le public et les joueurs eux-mêmes.

Alors, oui, certains nouveaux arrivés crèvent l'écran, comme Gaoussou Diakité, et Beyatt Lekoueiry progresse de match en match, mais ce sont bien les cadres qui tiennent l'équipe... et qui n'hésitent pas à se chambrer entre eux devant les micros, preuve que le groupe vit bien. «Jamie a marqué du droit aujourd'hui, notez bien la date dans vos calendriers...», a ainsi rigolé Noë Dussenne. Le Suédois lui a aussitôt rétorqué qu'il en marquait souvent à l'entraînement, sous-entendu lorsque le Belge défendait face à lui!

Bref, tout va bien pour l'instant au Lausanne-Sport, qui peut compter sur six joueurs faisant plus que tenir la baraque.

Karlo Letica

Photo: keystone-sda.ch

Les choses sont désormais claires: le gardien croate est sous contrat jusqu'à l'été 2026 avec le Lausanne-Sport et le club qui le voudrait dans les prochaines semaines devrait débourser une somme de transfert. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas la tendance et son début de saison prouve qu'il a bien la tête au Lausanne-Sport. Parmi les highlights, son arrêt lors du match retour face au Vardar, alors que le LS venait d'inscrire le 1-0, figure tout en haut de la liste. Il est aujourd'hui l'un des tout meilleurs gardiens de Super League, si ce n'est le meilleur.

Noë Dussenne

Photo: keystone-sda.ch

Il joue toutes les minutes de tous les matches et il adore ça! Pour l'heure, son partenaire en défense centrale s'appelle Bryan Okoh en Europe et Karim Sow en Super League, mais le Belge, lui, est indéboulonnable. Son but de la tête pour ouvrir le score face au Vardar était d'une importance capitale et globalement il fait forte impression depuis le début de la saison. Il était déjà un vrai leader, mais il assume encore plus ce rôle depuis quelques semaines même s'il laisse (pour l'instant?) les penaltys à Kaly Sène.

Morgan Poaty

Photo: keystone-sda.ch

Saint-Trond, le CSKA Sofia? Pour l'heure, la réponse est: Lausanne-Sport. Lui non plus ne semble pas trop perturbé par un éventuel transfert et sa passe décisive pour Alban Ajdini jeudi face à Astana le prouve. Il est toujours le même, fidèle à lui-même: il défend de manière disciplinée et il attaque dès qu'il le peut. Un latéral gauche fiable, qui ne passe jamais au travers et enchaîne les matches sans baisser de pied.

Jamie Roche

Photo: keystone-sda.ch

Le Suédois est toujours le même: une sentinelle intraitable devant la défense, qui n'hésite pas à mettre le pied, mais aime par-dessus tout oriente

r le jeu. Gauche, droite, devant, derrière: Jamie Roche donne le tempo et participe à la première relance, en assurant un équilibre permanent à mi-terrain. Et en plus, il a ouvert la marque contre Astana, d'un joli tir en première intention. Après une première année où il a eu besoin d'un petit mois pour s'adapter au jeu suisse, il semble bien parti pour prendre encore une dimension supplémentaire.

Olivier Custodio

Photo: keystone-sda.ch

Le grand gagnant de l'arrivée de Peter Zeidler, c'est lui! Le capitaine du Lausanne-Sport a été exemplaire toute la saison dernière lorsque Ludovic Magnin le laissait scotché sur le banc ou lui demandait de dépanner en tant que latéral droit. La concurrence d'Antoine Bernede, de Koba Koindredi et d'Alvyn Sanches était rude, mais le Vaudois n'a jamais lâché, ne s'est jamais plaint dans les médias ou sur les réseaux sociaux, et a profité des départs au milieu et de la blessure d'Alvyn Sanches pour montrer au nouveau coach, Peter Zeidler, qu'il était bel et bien capable d'être titulaire en Super League et en Europe. Ses performances sont solides et son endurance impressionnante. Et même lorsqu'il passe au travers, comme dimanche à Thoune, il sort à la pause, ne dit pas un mot, se remet à travailler et réussit un très bon match dans la foulée contre Astana. Peter Zeidler semble beaucoup l'apprécier et compter sur lui. Il sera intéressant de voir comment l'Allemand gérera le retour au jeu d'Alvyn Sanches, mais il lui reste encore plusieurs semaines avant de se poser la question.

Kaly Sène

Photo: keystone-sda.ch

Et voilà qu'il marque 100% de ses occasions... en tout cas en Europe! Kaly Sène semble plus épanoui que jamais depuis le début de la saison et fait preuve de la même générosité sur le front de l'attaque que depuis son arrivée à Lausanne. Il presse, il défend, il se sacrifie, et, désormais, il ne tremble pas devant le but adverse. Peut-il continuer sur ce rythme? Si oui, il sera l'un des meilleurs attaquants de Super League, ce qu'il n'est pas encore. Tous les suiveurs du LS le disent: «Le jour où il les mettra au fond...» Certains désespéraient, fatigués par ses ratés successifs. Et si ce jour était proche? En tout cas, le Sénégalais ne déçoit jamais sur le plan de l'engagement.



