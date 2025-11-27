Le KKS Lech Poznan peut compter sur un buteur en série impressionnant: l'attaquant suédois Mikael Ishak. Un homme qui peut marquer à tout moment. Et qui a déjà joué contre le LS, d'ailleurs.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Il est partout, Mikael Ishak! Si le premier visage croisé sur un mur en arrivant au stade de Poznan est celui de Robert Lewandowski (32 buts en 58 matches avant d'être transféré à Dortmund), la plus grande fierté de l'histoire du club, celui de l'attaquant suédois le suit de près. A la boutique du club, t-shirts, pulls, drapeaux et toutes sortes d'accessoires sont à son effigie et il a déjà gagné son statut de légende locale, alors même qu'à 32 ans sa carrière n'est pas encore terminée. Il est même devenu capitaine du club polonais, un rôle qui lui plaît visiblement beaucoup. Et surtout, il adore terroriser les défenseurs adverses.

Des chiffres fous

Les chiffres? 107 buts et 30 assists en 192 matches, deux titres de champion de Pologne. Et ce n'est pas cette saison qu'il baisse de rythme, bien au contraire, lui qui a marqué 9 fois en 13 rencontres d'Ekstraklasa, 6 fois en quatre matches en qualifications pour la Champions League et déjà à deux reprises dans cette édition de la Conference League (trois matches)! Autant dire que Kevin Mouanga, Bryan Okoh et Karim Sow ont déjà eu droit à plusieurs mises en garde et à des montages vidéo de la part du staff du Lausanne-Sport.

Au moment de cibler les menaces du côté polonais, Peter Zeidler ne s'y est évidemment pas trompé en le citant en tout premier, même si l'attaquant ivoirien Yannick Agnero, qui vient d'arriver de Halmstads, sera également à surveiller de près.

L'international suédois (sept sélections) n'est d'ailleurs pas du genre à se cacher. «Je prends mes responsabilités, pas de souci. Quand je suis arrivé, j'avais énormément de pression puisque je succédais à un attaquant très prolifique. J'ai assumé, j''ai mis mes buts», a-t-il très tranquillement lâché mercredi, à la veille d'affronter le LS.

Il a succédé à une légende des cheminots

Son prédécesseur Christian Gytkjær avait en effet marqué 55 buts en 102 matches avec Poznan, ce qui en avait fait le meilleur buteur étranger de l'histoire du club. Avant donc que Mikael Ishak ne vienne fracasser son record et s'offre une place dans la légende des cheminots, le surnom des joueurs de Poznan (la magnifique locomotive trônant devant le stade vaut le coup d'oeil).

Le puissant avant-centre a déjà croisé sur un terrain l'un des membres de la délégation du Lausanne-Sport. Le 16 mars 2013, le FC Saint-Gall battait en effet le LS 3-1 avec un certain... Guillaume Katz au marquage de l'avant-centre suédois! «Vraiment? Je ne me souviens pas de lui», glissait le directeur marketing du club vaudois mercredi dans la salle de presse du KKS Lech Poznan.

Il faut dire que l'attaquant à la barbe aussi impressionnante que le physique, n'est resté que très peu de temps en Suisse, où il était prêté par le FC Cologne: 13 matches, marquant trois buts.

Heureux présage (?), il n'avait pas marqué ce jour-là, laissant la vedette au tableau d'affichage à Sébastien Wüthrich et à Stéphane Besle (doublé), tandis que Matt Moussilou avait scoré pour le LS.

En Suisse, il neigeait, déjà

«J'ai passé du bon temps en Suisse, c'était super. Je suis arrivé en hiver à Saint-Gall, il neigeait comme aujourd'hui à Poznan. J'ai aimé votre championnat, les stades, les fans», a lui réagi l'avant-centre suédois d'origine syrienne, lequel a donc fini par trouver son bonheur lorsqu'il a déménagé en Pologne en plein covid à l'été 2020, à l'âge de 27 ans.

Des écharpes Custodio à Lausanne?

Reste une question majeure: vu que Mikael Ishak a autant d'articles à son effigie dans le fan-shop du club, Olivier Custodio, figure emblématique du Lausanne-Sport, n'est-il pas un peu jaloux? Se verrait-il aussi bien admirer des t-shirts «Custodio 10» en entrant dans la boutique du LS?

La question l'a fait sourire. «Je suis content de ce que j'ai à Lausanne. Bien sûr que c'est flatteur pour un joueur, mais ce n'est pas le plus important.» Son vice-président Vincent Steinmann, présent dans la salle, a pris la balle au bond: «On va faire des écharpes!» Assis juste à côté, le fournisseur du club, Serse Pedretti, représentant de Macron en Suisse, a entendu le message.