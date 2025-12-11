Équipe
J.
DB.
PT.
1
Samsunspor
4
7
10
2
RC Strasbourg
4
3
10
3
NK Celje
4
4
9
4
Shakhtar Donetsk
4
3
9
5
FSV Mayence
4
2
9
6
RKS Rakow Czestochowa
4
5
8
7
AEK Larnaca
4
5
8
8
KF Drita
4
2
8
9
Jagiellonia Bialystok
4
2
8
10
AEK Athènes
4
5
7
11
Sparta Prague
4
3
7
12
Rayo Vallecano
4
2
7
13
FC Lausanne-Sport
4
2
7
14
SK Sigma Olomouc
4
0
7
15
Universitatea Craiova
4
0
7
16
Lech Poznan
4
3
6
17
ACF Fiorentina
4
3
6
18
Crystal Palace FC
4
2
6
19
Hsk Zrinjski Mostar
4
-1
6
20
AZ Alkmaar
4
-3
6
21
Omonia Nicosie
4
1
5
22
Kuopion Palloseura
4
1
5
23
FC Noah
4
0
5
24
HNK Rijeka
4
0
5
25
FC Shkëndija
4
-2
4
26
Lincoln Red Imps
4
-6
4
27
FC Dynamo Kiev
4
-1
3
28
Legia Varsovie
4
-2
3
29
Slovan Bratislava
4
-3
3
30
Hamrun Spartans
4
-3
3
31
BK Häcken
4
-2
2
32
Breidablik Kopavogur
4
-5
2
33
Aberdeen FC
4
-7
2
34
Shelbourne FC
4
-4
1
35
Shamrock Rovers
4
-6
1
36
Rapid Vienne
4
-10
0