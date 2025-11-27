Équipe
J.
DB.
PT.
1
Samsunspor
3
7
9
2
NK Celje
3
5
9
3
FSV Mayence
3
3
9
4
AEK Larnaca
3
5
7
5
3
4
7
6
Rayo Vallecano
3
3
7
7
RC Strasbourg
3
2
7
8
ACF Fiorentina
3
4
6
9
Crystal Palace FC
3
3
6
10
Shakhtar Donetsk
3
2
6
11
Kuopion Palloseura
3
2
5
12
RKS Rakow Czestochowa
3
2
5
13
KF Drita
3
1
5
14
Jagiellonia Bialystok
3
1
5
15
AEK Athènes
3
4
4
16
Sparta Prague
3
2
4
17
FC Noah
3
0
4
18
HNK Rijeka
3
0
4
19
SK Sigma Olomouc
3
-1
4
20
Universitatea Craiova
3
-1
4
21
FC Shkëndija
3
-1
4
22
Lincoln Red Imps
3
-4
4
23
Lech Poznan
3
1
3
24
FC Dynamo Kiev
3
1
3
25
Legia Varsovie
3
-1
3
26
Hsk Zrinjski Mostar
3
-2
3
27
AZ Alkmaar
3
-5
3
28
BK Häcken
3
-1
2
29
Omonia Nicosie
3
-1
2
30
Shelbourne FC
3
-2
1
31
Shamrock Rovers
3
-5
1
32
Breidablik Kopavogur
3
-5
1
33
Aberdeen FC
3
-7
1
34
Slovan Bratislava
3
-4
0
35
Hamrun Spartans
3
-5
0
36
Rapid Vienne
3
-7
0