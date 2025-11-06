Équipe
J.
DB.
PT.
1
ACF Fiorentina
2
5
6
2
AEK Larnaca
2
5
6
3
NK Celje
2
4
6
4
2
4
6
4
Samsunspor
2
4
6
6
FSV Mayence
2
2
6
7
Rayo Vallecano
2
2
4
8
RKS Rakow Czestochowa
2
2
4
9
RC Strasbourg
2
1
4
10
FC Noah
2
1
4
10
Jagiellonia Bialystok
2
1
4
12
AEK Athènes
2
4
3
13
Hsk Zrinjski Mostar
2
4
3
14
Lech Poznan
2
2
3
15
Sparta Prague
2
2
3
16
Crystal Palace FC
2
1
3
17
Shakhtar Donetsk
2
0
3
18
Legia Varsovie
2
0
3
19
HNK Rijeka
2
0
3
20
FC Shkëndija
2
-1
3
21
AZ Alkmaar
2
-3
3
22
Lincoln Red Imps
2
-4
3
23
KF Drita
2
0
2
24
BK Häcken
2
0
2
25
Kuopion Palloseura
2
0
2
26
Omonia Nicosie
2
-1
1
27
Shelbourne FC
2
-1
1
28
Universitatea Craiova
2
-2
1
28
SK Sigma Olomouc
2
-2
1
30
Breidablik Kopavogur
2
-3
1
31
Slovan Bratislava
2
-2
0
32
Hamrun Spartans
2
-2
0
33
Shamrock Rovers
2
-5
0
34
FC Dynamo Kiev
2
-5
0
35
Rapid Vienne
2
-6
0
36
Aberdeen FC
2
-7
0