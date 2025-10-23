DE
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
Dès 18:45
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
Dès 18:45
Vs
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
1
5
3
2
AEK Larnaca
AEK Larnaca
1
4
3
3
Lech Poznan
Lech Poznan
1
3
3
3
Sparta Prague
Sparta Prague
1
3
3
5
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
3
3
6
NK Celje
NK Celje
1
2
3
7
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
1
2
3
8
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
1
2
3
8
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
1
2
3
8
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
1
2
3
11
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
1
1
3
12
RC Strasbourg
RC Strasbourg
1
1
3
13
FSV Mayence
FSV Mayence
1
1
3
13
Samsunspor
Samsunspor
1
1
3
15
FC Noah
FC Noah
1
1
3
15
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
1
1
3
17
KF Drita
KF Drita
1
0
1
18
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
1
0
1
19
BK Häcken
BK Häcken
1
0
1
19
Shelbourne FC
Shelbourne FC
1
0
1
21
Aberdeen FC
Aberdeen FC
1
-1
0
22
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
1
-1
0
23
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
1
-1
0
23
HNK Rijeka
HNK Rijeka
1
-1
0
23
Legia Varsovie
Legia Varsovie
1
-1
0
23
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
1
-1
0
27
AEK Athènes
AEK Athènes
1
-2
0
28
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
1
-2
0
28
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
1
-2
0
28
FC Shkëndija
FC Shkëndija
1
-2
0
28
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
1
-2
0
32
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
1
-3
0
32
Rapid Vienne
Rapid Vienne
1
-3
0
34
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
1
-3
0
35
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
1
-4
0
36
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
1
-5
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Tobias
Stieler
Allemagne
Coup d’envoi
jeudi
23 octobre 2025 à 18:45
Stade
Alkmaar, Pays-Bas
AFAS Stadion
Capacité
19 478
