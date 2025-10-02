DE
FR
AEK Larnaca
AEK Larnaca
Dès 21:00
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
AEK Larnaca
AEK Larnaca
Dès 21:00
Vs
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
Pariez Maintenant!
Joezsport Logo
Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Aberdeen FC
Aberdeen FC
0
0
0
1
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
0
0
0
1
AEK Athènes
AEK Athènes
0
0
0
1
AEK Larnaca
AEK Larnaca
0
0
0
1
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
0
0
0
1
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
0
0
0
1
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
0
0
0
1
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
0
0
0
1
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
0
0
0
1
FC Noah
FC Noah
0
0
0
1
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
0
0
0
1
FSV Mayence
FSV Mayence
0
0
0
1
BK Häcken
BK Häcken
0
0
0
1
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
0
0
0
1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
0
0
0
1
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
0
0
0
1
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
0
0
0
1
KF Drita
KF Drita
0
0
0
1
Lech Poznan
Lech Poznan
0
0
0
1
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Legia Varsovie
Legia Varsovie
0
0
0
1
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
0
0
0
1
NK Celje
NK Celje
0
0
0
1
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
0
0
0
1
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0
0
0
1
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
0
0
0
1
Samsunspor
Samsunspor
0
0
0
1
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
0
0
0
1
Shelbourne FC
Shelbourne FC
0
0
0
1
FC Shkëndija
FC Shkëndija
0
0
0
1
Rapid Vienne
Rapid Vienne
0
0
0
1
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
0
0
0
1
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
0
0
0
1
Sparta Prague
Sparta Prague
0
0
0
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
0
0
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Les derniers matches
Arbitre
Referee
Daniel
Schlager
Allemagne
Coup d’envoi
jeudi
02 octobre 2025 à 21:00
Stade
Larnaca, Chypre
AEK Arena
Capacité
8 000
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus