Le match en direct
Le LS domine la Fiorentina en début de partie

Pour son dernier match de la phase de poules de Conference League, le Lausanne-Sport reçoit la Fiorentina. Les Vaudois pourront-ils réaliser l'exploit? Suivez cette rencontre en direct avec nous.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 4 minutes
il y a 1 minute

31e

Le Suédois du LS revient au jeu en courant. Pas de blessure grave à signaler.

il y a 1 minute

29e

Le ballon traine dans la surface italienne, après ce corner. Roche reste au sol, mais la Fio peut se dégager.

il y a 3 minutes

28e

Bon ballon pour Kana Biyik, qui obtient un corner après un centre contré.

il y a 4 minutes

27e

Au tour de la Fio de se porter à l'attaque. Piccoli peut reprendre un bon centre. Heureusement pour le LS, Sow peut contrer. beau geste défensif.

il y a 6 minutes

25e

Quelle passe de Lekoueiry, du talon, pour Fofana! Le latéral gauche lausannois prend la frappe, mais elle n'est pas cadrée.

il y a 7 minutes

23e

Remise de la tête dangereuse Viti pour son gardien Martinelli. Ça aurait pu se transformer en autogoal gag. Vu la réussite des Florentins cette saison...

il y a 9 minutes

21e

Lausanne encore à l'attaque. Lekoueiry, Bair et Sigua porte le danger dans la surface italienne. Mais le centre du Géorgien finit en sortie de but.

il y a 11 minutes

20e

Le LS se projette bien, par Kana Biyik, Fofana, puis Butler-Oyedeji. Le centre du dernier nommé est contré et termine en corner.

il y a 12 minutes

20e

Karlo Letica serein, peut capter un ballon trop long et, lui aussi, bien lancer sa rencontre.

il y a 13 minutes

18e

Lausanne combine bien sur l'aile droite. Mais le centre des Vaudois ne trouve personne dans la surface. Le ballon ressort et Jamie Roche peut frapper de loin, en première intention. Ça s'envole au-dessus des buts italiens. Dommage, première vraie chance.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
RC Strasbourg
1:0
6
5
16
2
Sparta Prague
Sparta Prague
2:0
6
6
13
3
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
0:0
6
5
13
4
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
1:0
6
6
12
5
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
0:0
6
6
12
6
Samsunspor
Samsunspor
0:0
6
6
11
7
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:0
6
3
11
8
FSV Mayence
FSV Mayence
0:0
6
2
11
9
AEK Athènes
AEK Athènes
0:1
6
5
10
10
AEK Larnaca
AEK Larnaca
0:0
6
5
10
11
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
0:0
6
4
10
12
NK Celje
NK Celje
0:0
6
1
10
13
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
0:0
6
0
10
14
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
1:0
6
0
10
15
HNK Rijeka
HNK Rijeka
0:0
6
3
9
16
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
0:0
6
2
9
17
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0:0
6
2
9
18
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
0:0
6
1
9
19
KF Drita
KF Drita
0:0
6
-1
9
20
Lech Poznan
Lech Poznan
0:0
6
3
8
21
FC Noah
FC Noah
0:1
6
0
8
22
FC Shkëndija
FC Shkëndija
0:0
6
0
8
23
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
0:0
6
-1
8
24
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
0:1
6
-6
7
25
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
0:1
6
0
6
26
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
1:0
6
-1
6
27
Legia Varsovie
Legia Varsovie
1:0
6
-2
6
28
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
0:1
6
-3
6
29
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
0:1
6
-4
5
30
BK Häcken
BK Häcken
0:0
6
-2
4
31
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
1:1
6
-5
4
31
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
0:0
6
-5
4
33
Rapid Vienne
Rapid Vienne
1:0
6
-10
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
0:0
6
-7
2
35
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
1:1
6
-8
2
36
Aberdeen FC
Aberdeen FC
0:2
6
-10
2
Playoffs
Barrages qualificatifs
