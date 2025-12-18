31e
Le Suédois du LS revient au jeu en courant. Pas de blessure grave à signaler.
29e
Le ballon traine dans la surface italienne, après ce corner. Roche reste au sol, mais la Fio peut se dégager.
28e
Bon ballon pour Kana Biyik, qui obtient un corner après un centre contré.
27e
Au tour de la Fio de se porter à l'attaque. Piccoli peut reprendre un bon centre. Heureusement pour le LS, Sow peut contrer. beau geste défensif.
25e
Quelle passe de Lekoueiry, du talon, pour Fofana! Le latéral gauche lausannois prend la frappe, mais elle n'est pas cadrée.
23e
Remise de la tête dangereuse Viti pour son gardien Martinelli. Ça aurait pu se transformer en autogoal gag. Vu la réussite des Florentins cette saison...
21e
Lausanne encore à l'attaque. Lekoueiry, Bair et Sigua porte le danger dans la surface italienne. Mais le centre du Géorgien finit en sortie de but.
20e
Le LS se projette bien, par Kana Biyik, Fofana, puis Butler-Oyedeji. Le centre du dernier nommé est contré et termine en corner.
20e
Karlo Letica serein, peut capter un ballon trop long et, lui aussi, bien lancer sa rencontre.
18e
Lausanne combine bien sur l'aile droite. Mais le centre des Vaudois ne trouve personne dans la surface. Le ballon ressort et Jamie Roche peut frapper de loin, en première intention. Ça s'envole au-dessus des buts italiens. Dommage, première vraie chance.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Strasbourg
1:0
6
5
16
2
Sparta Prague
2:0
6
6
13
3
Shakhtar Donetsk
0:0
6
5
13
4
Crystal Palace FC
1:0
6
6
12
5
RKS Rakow Czestochowa
0:0
6
6
12
6
Samsunspor
0:0
6
6
11
7
Rayo Vallecano
0:0
6
3
11
8
FSV Mayence
0:0
6
2
11
9
AEK Athènes
0:1
6
5
10
10
AEK Larnaca
0:0
6
5
10
11
ACF Fiorentina
0:0
6
4
10
12
NK Celje
0:0
6
1
10
13
AZ Alkmaar
0:0
6
0
10
14
Universitatea Craiova
1:0
6
0
10
15
HNK Rijeka
0:0
6
3
9
16
Omonia Nicosie
0:0
6
2
9
17
FC Lausanne-Sport
0:0
6
2
9
18
Jagiellonia Bialystok
0:0
6
1
9
19
KF Drita
0:0
6
-1
9
20
Lech Poznan
0:0
6
3
8
21
FC Noah
0:1
6
0
8
22
FC Shkëndija
0:0
6
0
8
23
SK Sigma Olomouc
0:0
6
-1
8
24
Lincoln Red Imps
0:1
6
-6
7
25
Kuopion Palloseura
0:1
6
0
6
26
FC Dynamo Kiev
1:0
6
-1
6
27
Legia Varsovie
1:0
6
-2
6
28
Hsk Zrinjski Mostar
0:1
6
-3
6
29
Breidablik Kopavogur
0:1
6
-4
5
30
BK Häcken
0:0
6
-2
4
31
Hamrun Spartans
1:1
6
-5
4
31
Slovan Bratislava
0:0
6
-5
4
33
Rapid Vienne
1:0
6
-10
3
34
Shelbourne FC
0:0
6
-7
2
35
Shamrock Rovers
1:1
6
-8
2
36
Aberdeen FC
0:2
6
-10
2