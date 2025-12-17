Le Lausanne-Sport prépare son match de gala contre la Fiorentina (jeudi 21h) et la venue de la légende Edin Dzeko à la Tuilière. Mais pas question d'entrer sur le terrain pour demander un autographe à l'avant-centre bosnien.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Edin Dzeko arrive en ville! La légende du football mondial se produira à la Tuilière jeudi soir (21h) et tout Lausanne se réjouit de sa venue pour ce qui sera un véritable match de gala pour le club vaudois. «Nous avons le plus grand respect pour la Fiorentina, et ce match est un moment fort. Mais on ne va pas demander des autographes à Edin Dzeko malgré sa grande carrière», assure Peter Zeidler, lequel a été impressionné par le nombre de journalistes italiens ce mercredi, veille de match de Conference League.

«On a une chance, surtout sur notre terrain»

«C'est aussi à cela que l'on voit l'importance de ce match pour notre club. La Fiorentina a du talent partout. Edin Dzeko, Moïse Kean, Albert Gudmundsson... On veut être à la hauteur et on espère l'être. On a une chance sur notre terrain», enchaîne l'entraîneur du Lausanne-Sport, tout heureux de préparer son équipe à jouer devant un stade plein.

Lausanne est presque qualifié, mais pas encore

«Ils seront 12'000 à faire du bruit, ce n'est pas comme en Italie 30 ou 40'000, mais il y aura du monde et pour nous, c'est très bien», continue l'Allemand, lequel a fait ses calculs, comme tout le monde, et a vu que le LS n'était pas encore qualifié à 100%. «C'est presque fait, mais ce n'est pas fait. Il peut y avoir des surprises, on le sait. Par exemple, Strasbourg, qui reçoit Breidablik en étant déjà qualifié, va-t-il prendre ce match au sérieux? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas loin, on a la porte d'entrée du printemps devant nous. C'était notre rêve, mais là, c'est devenu un vrai objectif.»

Au vu des difficultés de la Fiorentina en championnat, Peter Zeidler pense-t-il que la Viola risque de prendre ce match un peu à la légère pour privilégier son match du dimanche face à l'Udinese? «Non. Ils vont prendre ce match très au sérieux, tout comme nous. Nous aussi, on a un match très important contre Lucerne dimanche», a-t-il ajouté.

Gaoussou Diakité manquera moins maintenant qu'avant

Lausanne jouera sans Gaoussou Diakité, parti à la Coupe d'Afrique des Nations, mais au vu de la forme récente du Malien, la perte est moins importante que voilà encore quelques semaines. «Gaoussou a fait des grands matches en septembre et en octobre pour nous et maintenant, il peut prendre un peu de recul pour se ressourcer. C'est normal, il a 20 ans, il apprend. C'est un très grand talent, un surdoué, mais c'est le bon moment pour qu'il retrouve de la fraîcheur. D'autres joueurs attendent et c'est à leur tour d'en profiter.»

Olivier Custodio est de retour

Un de ses remplaçants potentiel, Muhannad Al-Saad (fracture du pied, il sera opéré jeudi), est également absent, tout comme Nicky Beloko. Mais, bonne nouvelle, le capitaine Olivier Custodio est de retour, lui qui a manqué les matches en Finlande et à Bâle.