L'AEK battue en Arménie Un gardien marque un but de 110 mètres en Conference League!

Quel but! Le FC Noah a créé la surprise en Conference League ce mardi en battant l'AEK Athènes de Steven Zuber (3-1). Encore plus fort: son gardien Ognen Chancharevich a marqué un but de 110 mètres!