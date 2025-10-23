Dernière mise à jour: il y a 5 minutes

Peter Zeidler a effectué quelques choix forts ce jeudi, dont ceux de se priver de Karim Sow et de Beyatt Lekoueiry au coup d'envoi. Le Lausanne défie les Hamrun Spartans chez eux, un match à suivre en direct commenté sur Blick dès 21h.

Peter Zeidler a choisi les onze braves pour défier les Spartiates sur leurs terres

Theo Bair est le fer de lance de l'attaque lausannoise ce jeudi soir à Malte. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler a décidé de défier les Hamrun Spartans sans Beyatt Lekoueiry. Le milieu offensif mauritanien débutera sur le banc ce jeudi soir à Malte (coup d'envoi à 21h, en direct commenté sur Blick), Nathan Butler-Oyedeji prenant place derrière un duo d'attaquants composé de Theo Bair et de Gaoussou Diakité.

Derrière, Karim Sow, excellent ces derniers temps au coeur de la défense, est lui aussi prié de débuter hors du onze de départ. L'axe sera composé de Kevin Mouanga et de Bryan Okoh.

Les Lausannois partent favoris de cette rencontre et devront se méfier de plusieurs joueurs du côté des Spartiates, notamment du milieu de terrain Ante Coric. Il s'agira du premier match de groupe de l'histoire des coupes européennes sur sol maltais.

Hamrun Spartans: Bonello; Camenzuli, Bjelicic, Polito, Compri; Emerson, Eder, Coric, Hadzi; Thioune, Koffi.

Lausanne: Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Roche, Sigua, Custodio, Butler-Oyedeji; Bair, Diakité.