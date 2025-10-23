DE
FR

Hamrun Spartans-LS dès 21h
Peter Zeidler a choisi les onze braves pour défier les Spartiates sur leurs terres

Peter Zeidler a effectué quelques choix forts ce jeudi, dont ceux de se priver de Karim Sow et de Beyatt Lekoueiry au coup d'envoi. Le Lausanne défie les Hamrun Spartans chez eux, un match à suivre en direct commenté sur Blick dès 21h.
Publié: il y a 7 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 5 minutes
Partager
Écouter
Theo Bair est le fer de lance de l'attaque lausannoise ce jeudi soir à Malte.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Peter Zeidler a décidé de défier les Hamrun Spartans sans Beyatt Lekoueiry. Le milieu offensif mauritanien débutera sur le banc ce jeudi soir à Malte (coup d'envoi à 21h, en direct commenté sur Blick), Nathan Butler-Oyedeji prenant place derrière un duo d'attaquants composé de Theo Bair et de Gaoussou Diakité.

Derrière, Karim Sow, excellent ces derniers temps au coeur de la défense, est lui aussi prié de débuter hors du onze de départ. L'axe sera composé de Kevin Mouanga et de Bryan Okoh.

Les Lausannois partent favoris de cette rencontre et devront se méfier de plusieurs joueurs du côté des Spartiates, notamment du milieu de terrain Ante Coric. Il s'agira du premier match de groupe de l'histoire des coupes européennes sur sol maltais.

Hamrun Spartans: Bonello; Camenzuli, Bjelicic, Polito, Compri; Emerson, Eder, Coric, Hadzi; Thioune, Koffi.

Lausanne: Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Roche, Sigua, Custodio, Butler-Oyedeji; Bair, Diakité.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
2:0
2
4
6
2
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
1:0
2
2
6
3
Sparta Prague
Sparta Prague
2
3
4
4
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
1:1
2
1
4
5
BK Häcken
BK Häcken
2:1
2
1
4
6
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
1
5
3
7
AEK Larnaca
AEK Larnaca
1
4
3
8
Lech Poznan
Lech Poznan
1
3
3
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
3
3
10
AEK Athènes
AEK Athènes
4:0
2
2
3
11
NK Celje
NK Celje
1
2
3
12
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
1
2
3
13
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
1
2
3
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
1:2
2
1
3
15
FSV Mayence
FSV Mayence
1
1
3
15
Samsunspor
Samsunspor
1
1
3
17
FC Noah
FC Noah
1
1
3
18
RC Strasbourg
RC Strasbourg
0:1
2
0
3
19
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
1:0
2
-3
3
20
KF Drita
KF Drita
1:1
2
0
2
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
0:0
2
0
2
22
Shelbourne FC
Shelbourne FC
0:0
2
0
2
23
Legia Varsovie
Legia Varsovie
1:1
2
-1
1
23
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
1:1
2
-1
1
25
HNK Rijeka
HNK Rijeka
2
-1
1
26
FC Shkëndija
FC Shkëndija
0:0
2
-2
1
27
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
0:0
2
-3
1
28
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
1
-1
0
29
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
0:1
2
-2
0
30
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
1
-2
0
30
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
1
-2
0
30
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
1
-2
0
33
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
1
-3
0
34
Aberdeen FC
Aberdeen FC
0:4
2
-5
0
35
Rapid Vienne
Rapid Vienne
0:2
2
-5
0
36
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
1
-5
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus