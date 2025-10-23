Peter Zeidler a décidé de défier les Hamrun Spartans sans Beyatt Lekoueiry. Le milieu offensif mauritanien débutera sur le banc ce jeudi soir à Malte (coup d'envoi à 21h, en direct commenté sur Blick), Nathan Butler-Oyedeji prenant place derrière un duo d'attaquants composé de Theo Bair et de Gaoussou Diakité.
Derrière, Karim Sow, excellent ces derniers temps au coeur de la défense, est lui aussi prié de débuter hors du onze de départ. L'axe sera composé de Kevin Mouanga et de Bryan Okoh.
Les Lausannois partent favoris de cette rencontre et devront se méfier de plusieurs joueurs du côté des Spartiates, notamment du milieu de terrain Ante Coric. Il s'agira du premier match de groupe de l'histoire des coupes européennes sur sol maltais.
Hamrun Spartans: Bonello; Camenzuli, Bjelicic, Polito, Compri; Emerson, Eder, Coric, Hadzi; Thioune, Koffi.
Lausanne: Letica; Soppy, Mouanga, Okoh, Poaty; Roche, Sigua, Custodio, Butler-Oyedeji; Bair, Diakité.
