Le Lausanne-Sport, dernier club suisse encore qualifié en Europe, reçoit le SK Sigma Olomouc ce jeudi à 21h, après le 1-1 de l'aller en Tchéquie. L'objectif est clair: se qualifier pour les 8es de la Conference League.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Six matches sans victoire? «Je ne veux lire ça nulle part! Bon, je ne peux pas vous empêcher de l'écrire. Mais je vais éviter de le lire.» Peter Zeidler ne se prend pas encore pour Kim Jong-Un et tient à la liberté de la presse, mais l'entraîneur du Lausanne-Sport entend bien traquer toutes les pensées négatives qui pourraient rôder autour de son équipe. Penser positif pour renverser le Sigma Olomouc, tel est son mot d'ordre avant ce match retour.

Ainsi, à un journaliste qui lui demandait ce qui pourrait se passer en cas de défaite du Lausanne-Sport jeudi, l'Allemand a répondu en feignant un problème auditif. «Excusez-moi, je n'ai pas bien compris le début de votre question...», a-t-il souri, avant d'insister sur la fierté que le LS avait à jouer encore deux compétitions cette saison. Et ce le plus longtemps possible.

Un stade étonnamment difficile à remplir

«Mes joueurs attendent tous le coup d'envoi avec impatience, je l'ai senti durant l'entraînement de mercredi. On va jouer la Conference League et la Super League à fond, ce sont deux belles compétitions», a assuré Peter Zeidler, qui veut voir un LS prêt à enflammer cette rencontre et le stade. Mais là aussi, malheureusement, tous les signaux ne sont pas au vert, avec une Tuilière qui peine à dépasser la barre des 8000 spectatrices et spectateurs, ce qui est aussi étonnant que décevant au vu des derniers matches européens.

Dès le mois de juillet face au FK Vardar, le public lausannois s'était en effet mobilisé et les réceptions du club macédonien, d'Astana, de Besiktas, de Breidablik, de l'Omonoia Nicosie et de la Fiorentina avaient à chaque fois attiré entre 9000 et 11'5000 personnes, sans aucune exception. Le peuple vaudois se mobilisera-t-il en dernière minute ce jeudi? C'est à espérer, car Peter Zeidler compte beaucoup sur lui.

«On se sent capables de se qualifier»

«On veut créer un enthousiasme, qui sera amplifié par le public. Le soutien des fans peut faire la différence, surtout en Europe. Si on débute bien le match, que les gens nous portent, on peut arriver dans flow, dans un rythme, qui nous permettra de battre cette très bonne équipe tchèque. On a un adversaire de qualité face à nous, mais on se sent capables de se qualifier», assure le coach, qui a identifié les points à améliorer par rapport à l'aller. «On a vu à Olomouc qu'ils étaient performants, surtout en deuxième période. On devra prendre l'initiative, tout en empêchant les contres et en pressant leurs individualités. On veut les priver de ballon. Ils ont de très bons joueurs, mais sans ballon, ils ne peuvent rien faire.»

Olivier Custodio réclame plus d'agressivité

Une analyse corroborée par Olivier Custodio. «En deuxième période chez eux, on a eu de la peine à garder notre agressivité et notre intensité. On n'arrivait plus à garder le ballon dans le camp adverse. Ce jeudi, on veut les faire courir eux aussi vers le ballon. On doit améliorer ça si on veut passer. Ils savent jouer au ballon, sont forts physiquement. Ils ont des joueurs offensifs capables de faire la différence par des exploits individuels. Donc on devra bien défendre, et mettre l'intensité et l'agressivité qui nous ont manqué à l'aller», explique le capitaine du Lausanne-Sport.

Les journalistes tchèques ont questionné les deux hommes sur l'avantage que pourrait avoir le LS sur son terrain synthétique. «On sait que la plupart des équipes ne l'apprécient pas. Nous, on le connaît bien, on aime jouer dessus, on le connaît. Le ballon va peut-être un peu plus vite que sur herbe», a répondu Olivier Custodio, tandis que Peter Zeidler insistait lui aussi sur la notion de plaisir. «Olivier a raison, mes joueurs aiment jouer sur cette surface, c'est important. Mais le terrain n'a jamais marqué un but.»

Fatigués? Non!

A force d'enchaîner les matches et les voyages ces derniers jours, le LS pourrait-il être un peu fatigué? En d'autres termes, les forces pourraient-elles venir à manquer en fin de match? Là aussi, Peter Zeidler traque les pensées négatives avec application. «A Lugano, une équipe qui joue le titre, on a dominé la deuxième période. Nous sommes bien physiquement, on l'a prouvé. Après, quand on ne gagne pas quelques matches, ce qui est le cas, c'est plus difficile, je le sais bien. Mais la manière, dont on a pu dominer Lugano, ça facilite l'approche des matches et la confiance.»

Un jour de congé avant le grand soir

Les cinq jours passés ensemble entre la Moravie et le Tessin ont permis de faire un peu de «team-building», ce qui n'est jamais une mauvaise idée lorsque des joueurs doivent apprendre à se connaître. «Cette semaine nous a fait du bien. Thomas Castella m'a tout de même demandé si les joueurs pouvaient avoir un jour de congé en rentrant, pour voir autre choses que les trainings gris de leurs coéquipiers de 8h à 22h. On a dit oui, bien sûr. Ils ont eu leur jour.» En espérant avoir leur grand soir ce jeudi et atteindre les 8es de finale de la Conference League.