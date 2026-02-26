Nathan Butler-Oyedeji, le «Mister Europe» du Lausanne-Sport

Le LS peut compter sur un atout anglais lors des grandes soirées européennes: son attaquant Nathan Butler-Oyedeji, lequel a marqué aussi bien à Istanbul qu'à Olomouc. «J'adore ces matches», confie-t-il à Blick. Il aura une nouvelle occasion de le prouver jeudi dès 21h.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Avant d'arriver au Lausanne-Sport, Nathan Butler-Oyedeji comptait sept minutes de jeu avec la première équipe d'Arsenal: six face à Ipswich en Premier League et une en Champions League face au Dinamo Zagreb, après avoir remplacé Gabriel Martinelli dans les arrêts de jeu le 22 janvier 2025, voilà à peine plus d'une année.

Trois buts et trois passes décisives en championnat

Pas de quoi se sentir tout-puissant, bien sûr, et Peter Zeidler ne cherche pas à travestir la vérité: en engageant le Londonien jusqu'en juin 2028, le LS n'a pas recruté un cador d'Arsenal, mais un jeune joueur de 23 ans ayant encore tout à prouver. Pour autant, l'Allemand apprécie le profil de son attaquant d'1m77 et en fait un titulaire régulier. Le bilan: trois buts et trois passes décisives en vingt-quatre matches de Super League (quatorze titularisations).

Des chiffres pas forcément impressionnants, mais à relativiser par la polyvalence demandée à son joueur par Peter Zeidler. Un coup en attaque, un coup à mi-terrain dans un poste très exigeant physiquement de milieu excentré dans un 4-4-2 losange: l'Anglais ne rechigne pas à la tâche, même s'il doit encore assimiler ce nouveau rôle.

Il ne rechigne pas à défendre

«Au milieu, devant, je fais ce que l'entraîneur me demande. Je suis un attaquant de formation, mais ça ne me dérange pas de défendre. Il faut le faire de toute façon, personne n'a le droit de se cacher dès lors qu'il faut aider l'équipe», assure Nathan Butler-Oyedeji, interrogé par Blick au sortir du match nul du Lausanne-Sport à Olomouc, où il a ouvert le score d'une frappe splendide.

Car le Londonien a une particularité réjouissante: il frappe lorsque l'enjeu est important en Europe, c'est-à-dire à chaque fois en play-off et à l'extérieur. Il restera ainsi dans l'histoire comme étant le «héros d'Istanbul», celui qui a permis au LS d'aller s'imposer 1-0 dans l'enfer d'Inönü face au puissant Besiktas.

Le «héros d'Istanbul», c'est lui

Son but au bout d'une action de rupture, avec une accélération côté droit suivie d'un tir placé est resté dans les mémoires des supporters du LS, puisqu'il est celui qui a permis au club vaudois de participer à la phase de ligue de la Conference League. Il est, jusqu'à aujourd'hui, le but le plus important de la saison du Lausanne-Sport. Et l'Anglais a donc récidivé jeudi en Moravie.

«Si je suis 'Mister Europe'? Si vous voulez (rires)! Ce qui est sûr, c'est que j'adore ces soirées européennes. Etre performant en Conference League, ça me plaît», répond-il, lui qui a choisi le LS l'été dernier en partie grâce à l'attrait de l'Europe.

«Chez nous, avec nos fans, on va prendre le dessus»

Grâce à son but, le LS a donc ramené un match nul d'Olomouc et se trouve en position légèrement favorable pour le retour jeudi à 21h à la Tuilière. Rien ne sera simple, car les Tchèques ont montré leurs qualités chez eux en deuxième période, mais Nathan Butler-Oyedeji est convaincu que son équipe va s'imposer. «C'était une belle bataille à Olomouc, c'est sûr. Mais il y a une raison d'être optimiste: le score. Chez nous, avec nos fans, on va prendre le dessus.» Parole d'un homme qui répond présent les soirs d'Europe.