Même à distance, Dereck Kutesa aime piquer le LS

Quelle ironie du sort! Dereck Kutesa, l'ancien Servettien, a joué un drôle de tour au Lausanne-Sport en égalisant à la 97e pour l'AEK en Conference League ce jeudi. Un but qui éjecte in extremis Lausanne du top 8. Mais qui n'entache pas la joie des Vaudois.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«C'est l'ironie du destin! J'ai entraîné Dereck à Saint-Gall et aujourd'hui, c'est lui qui marque ce but à la 97e...» Peter Zeidler était de très bonne humeur ce jeudi, peu avant minuit, à l'heure de venir commenter la victoire du Lausanne-Sport face à la Fiorentina et ce n'est pas le but tardif de son ancien joueur qui allait lui faire perdre son sentiment de fierté.

Il n'empêche: le fait n'a échappé à personne ce jeudi à la Tuilière: si le LS a glissé de la 8e à la 9e place après le coup de sifflet final, c'était bien à cause de ce but du 2-2 inscrit à 1700 kilomètres de Lausanne, à la 97e du match entre l'AEK et l'Universitatea Craiova. Un but signé de l'ancien Servettien Dereck Kutesa, un homme qui a toujours aimé faire mal au LS, notamment en marquant à chaque fois le but de la victoire lors de derbys du Lac es deux dernières saisons en Super League. Et qui a donc encore piqué le LS ce jeudi, à distance cette fois.

Direction Mostar ou Olomouc?

Le LS n'est donc pas qualifié directement pour les 8es de la Conference League, mais devra battre soit le Zrinjski Mostar, soit le Sigma Olomouc, pour avoir le droit de défier Mainz ou Larnaca en 8es. «La Bosnie et la Tchéquie sont deux pays de football. Ce ne sera pas simple, mais on aura le match retour à la maison. On ne veut pas s'arrêter là. Lausanne-Sport, Coupe d'Europe», s'est enflammé Peter Zeidler, lequel s'est dit sincèrement touché du tifo réalisé par les supporters, lequel listait plusieurs exploits européens du LS, dont la victoire à Besiktas cette année.

«J'en suis fier. Leur tifo était magnifique, vraiment. Nos supporters sont parmi les meilleurs, je leur adresse de grands compliments à eux, mais aussi au public en général puisque nous avions 12'000 spectateurs ce soir. C'était une belle soirée», s'est réjoui Peter Zeidler, lequel ne voulait pas absolument pas minimiser le succès de son équipe en rapport avec l'état de forme compliqué de la Fiorentina.

«Nous sommes allés les presser haut, nous avons bien joué. Plutôt que de parler de la Fiorentina, nous pouvons accorder du crédit à Lausanne!», a insisté Peter Zeidler. S'agit-il du meilleur match de la saison de la part de son équipe? «Pour les émotions, pour la solidarité, oui, sans doute. On a mis l'accent sur l'esprit d'équipe, on a couru pour l'autre, on a corrigé l'erreur du coéquipier. Sur le plan de l'état d'esprit, c'était un match exemplaire.» Et sur le plan du jeu? «La Fiorentina a eu des occasions à la fin, on peut mieux jouer tactiquement.»

Un enthousiasme communicatif pour l'Europe

Peter Zeidler s'est encore dit «fier de ses joueurs» et, s'il devait s'attribuer un petit mérite, ce serait celui d'avoir réussi à «transmettre à ses joueurs son enthousiasme pour l'Europe». L'Allemand adore ces compétitions de milieu de semaine, lui qui n'a pas toujours eu la chance d'y goûter dans ses clubs précédents. «Mon staff était vraiment étonné ce soir. Moi qui ne bois pas d'alcool, j'ai bu un petit fond de verre de bière ce soir. Mais je suis surtout déjà concentré sur le prochain match contre Lucerne!»

Mostar ou Olomouc, ce sera pour plus tard. «On va regarder le tirage au sort mi-janvier. Mais d'ici à ce qu'on entre sur le terrain, on aura joué sept matches de Super League. Il n'y a que ça qui compte. Lucerne dimanche. Puis Servette le 14 janvier. Puis tous les autres.»