Mattia Croci-Torti critique «une règle complètement folle»

Mattia Croci-Torti est dévasté lorsqu'il se présente à la conférence de presse après la fin dramatique de l'aventure en Europe. Le match a visiblement laissé des traces chez le Tessinois, d'habitude si serein. On ne peut qu'imaginer combien de nerfs ont été mis à rude épreuve pendant les 120 minutes plus les tirs au but.

«Ce match n'aurait jamais dû aller jusqu'aux prolongations», commence Croci-Torti dans son analyse. Et il en vient assez rapidement à la scène décisive. Lugano mène 4-2 à la 92e minute et se trouve sur la bonne voie pour les quarts de finale de la Conference League lorsque l'arbitre letton Andris Treimanis accorde un penalty aux Slovènes et expulse Albian Hajdari avec un carton rouge.

«C'est une règle complètement folle»

Mattia Croci-Torti qualifie le penalty de «penalty du football moderne». Et il n'est certainement pas le seul à le dire. «J'ai déjà dû regarder la scène six fois. Je vois Hajdari anticiper clairement l'adversaire, repousser le ballon et ensuite seulement frapper le tibia du joueur adverse. Personne n'a protesté. Et même l'arbitre ne l'a pas vu au début», estime le coach.

Finalement, le penalty a tout de même été accordé à Celje, au grand dam de Lugano. «Je dois comprendre que de nos jours, les défenseurs ne peuvent plus défendre dans leur propre surface de réparation. Car sinon, il se passe ce qui s'est passé ce soir. C'est une règle complètement folle et difficile à digérer», déclare Mattia Croci-Torti.

Ne pas rejeter la faute uniquement sur l'arbitre

L'entraîneur ne cherche toutefois pas seulement la faute chez l'arbitre, mais aussi chez lui-même. «Le ballon ne doit jamais, au grand jamais, aller là. Nous n'avons pas réussi à clarifier la situation à plusieurs reprises sur cette action. C'est la grave erreur que nous avons commise», a déclaré Mattia Croci-Torti.

Et cela nous amène au mot-clé défensif. Car si l'on encaisse quatre buts contre un adversaire de qualité raisonnable comme Celje, c'est que certaines choses ne fonctionnent pas. «Nous sommes trop fragiles et nous encaissons des buts beaucoup trop facilement», soupire Mattia Croci-Torti. Même s'il ne se souvient pas de beaucoup d'occasions slovènes.

«Je suis fier»

«À la moindre occasion, les adversaires marquent contre nous», explique le technicien. Selon lui, cela se répète trop souvent ces dernières semaines et il faut y remédier au plus vite. «Demain, je montrerai certainement à mes joueurs deux ou trois scènes qu'ils n'ont pas bien maîtrisées. Mais sinon, je suis fier de l'équipe pour ce qu'elle a montré aujourd'hui.»

Lugano n'a toutefois pas beaucoup de temps pour analyser ses erreurs. Dès dimanche, un match à Winterthour est prévu. Dans quel état d'esprit aborde-t-on ce match après cette déception européenne et les cinq défaites consécutives qui l'ont précédé? «Psychologiquement, nous allons l'aborder dans de bonnes conditions. Nous avons montré aujourd'hui que nous sommes une équipe forte. Le parcours européen que nous avons réalisé était fantastique. C'est juste dommage que nous soyons éliminés par un adversaire moins bon.»