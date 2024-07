Le Brésil éliminé aux tirs au but par l'Uruguay

Endrick et le Brésil sont éliminés.

ATS Agence télégraphique suisse

L'Euro disputé en Allemagne ne détient donc pas le monopole des matches fermés, comme l'ont prouvé le Brésil et l'Uruguay samedi. Souvent rugueux et parfois violents, les Uruguayens ont commis 26 des 41 fautes du match, terminant la rencontre à dix après l'expulsion pour un tacle non maîtrisé de Nahitan Nandez directement sur la cheville de Rodrygo (74e).

Entre les fautes, les roulades et les contestations incessantes, quelques éclairs de football ont traversé la rencontre, notamment dans les pieds du prodige brésilien Endrick, titularisé à 17 ans à la pointe de l'attaque en l'absence de la star du Real Madrid Vinicius Jr., suspendu.

Endrick a fait mal aux défenseurs de la Celeste par ses prises de balle et ses dribbles, mais a été particulièrement ciblé par les défenseurs uruguayens, pour des coups dans le jeu, dès la première minute, ou parfois loin du ballon et du regard de l'arbitre.

La Colombie en demi-finales

Sevré d'occasions, l'Uruguay de Marcelo Bielsa s'est accroché jusqu'à la séance de tirs au but, où le gardien Sergio Rochet a arrêté la tentative d'Eder Militao, avant de voir Douglas Luiz tirer sur le poteau. Un arrêt d'Alisson face à Jose Maria Gimenez aura été insuffisant pour le Brésil, éliminé par un tir réussi du milieu du Paris SG Manuel Ugarte.

Après trois succès en phase de poules, l'Uruguay a montré les muscles pour gagner le droit de défier à Charlotte en demi-finales la Colombie, flamboyante vainqueure du faible Panama (5-0) plus tôt dans la journée. Invaincus depuis 27 rencontres et début 2022, les Cafeteros sont portés lors de la Copa par leur meneur de jeu James Rodriguez, qui illumine la compétition de son pied gauche, avec un but et deux nouvelles passes décisives samedi (cinq en quatre matches).

Le vainqueur affrontera en finale le 14 juillet soit l'Argentine de Lionel Messi, soit le Canada, opposés dans l'autre demi-finale mardi à New York.