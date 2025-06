Des journalistes «tristes et abasourdis» après l'accident mortel à Munich

1/5 Immédiatement après la tragédie, des stadiers se sont mis en place pour faire écran. Photo: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Joël Hahn

La finale de la Ligue des Nations entre l’Espagne et le Portugal a été assombrie par un incident tragique. Pendant les prolongations à l’Allianz Arena de Munich, un spectateur est tombé sur la tribune de presse située en dessous de lui. Malgré l’intervention rapide des secours, l’homme est décédé sur les lieux. L’UEFA a officiellement confirmé le décès et présenté ses condoléances aux proches. La police munichoise a également ouvert une enquête.

Comme de nombreux journalistes présents sur place, le commentateur de la SRF Dominic Ledergerber s’est montré particulièrement affecté. Il a fait part de ses impressions sur Instagram après avoir assisté à la scène: «Le travail de commentateur engendre toujours des imprévus. Mais on ne peut pas se préparer à des moments comme celui d’hier à Munich. Le fait qu’une personne se batte pour sa vie à cinq mètres de soi… et qu’elle finisse par perdre ce combat, nous laissera toujours tristes et abasourdis.»

«Il était difficile de rester concentré»

Felix Kroos, qui a de son côté commenté le match pour la chaîne RTL, a lui aussi été directement touché par l’accident. Il a déclaré à «Bild»: «Cela s’est passé à environ deux mètres et demi de moi. Je n’ai pas vraiment vu l’impact. Mais quand l’inquiétude s’est installée, j’ai vu une chaussure et un pied. C’était très difficile de rester concentré», rapporte-t-il.

La Fédération allemande de football, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente et l’entraîneur portugais Roberto Martínez ont exprimé leur compassion. «C’est une nouvelle extrêmement triste», a déclaré de la Fuente.

Selon Sport1, le lieu de l’accident a été immédiatement protégé par des couvertures et des bâches, et de nombreuses forces de police ont sécurisé la zone. On ne sait toujours pas comment une telle chute a pu se produire. Rien ne laisse penser à l’intervention d’un tiers pour le moment.