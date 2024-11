1/7 Christian Ziege et sa femme Pia en 2015. Photo: imago/Jan Huebner

Andrea Cattani

C'est un message déchirant que Christian Ziege (52 ans) a posté vendredi matin. Le champion d'Europe allemand de 1996, qui a notamment évolué pour le Bayern (185 matches au total), Milan, Liverpool et Tottenham, y annonce le décès de son épouse de longue date, Pia.

«Il y aura toujours des traces de ta vie, des pensées, des images, des moments. Ils nous rappelleront de toi, nous rendront heureux et tristes et ne nous permettront jamais de t'oublier», écrit Christian Ziege dans un message accompagné de plusieurs photos du couple et de la famille. Christian Ziege et Pia ont deux enfants, et Pia a également eu une autre fille d'un précédent mariage.

Pia est décédée en début de semaine, comme l'écrit l'ex-professionnel. «Depuis le 4 novembre, notre monde s'est arrêté. Pia a fermé ses yeux pour toujours après une longue et grave maladie». Le couple était marié depuis plus de 25 ans. Christian Ziege conclut son post par ces mots: «Pia, tu continues à vivre éternellement dans nos cœurs».

Christian Ziege avait mis fin à sa carrière de joueur professionnel début 2006. Outre le titre européen remporté avec l'Allemagne lors de l'Euro en Angleterre, l'ailier a également remporté deux championnats d'Allemagne, deux coupes Uefa et deux FA Cup, ainsi qu'une fois le championnat d'Italie.