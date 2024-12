Hugo Sotil, ancien joueur péruvien de Barcelone, est décédé

Le Péruvien Hugo Sotil, surnommé «Cholo», est mort lundi à l'âge de 75 ans, a annoncé le FC Barcelone. Sotil y avait joué entre 1973 et 1976, notamment avec Johan Cruyff.

«Cholo» n'est plus

Johan Cruyff (gauche), Hugo Sotil (centre) et Johan Neeskens (à droite), au Camp Nou de Barcelone, le 1er août 1974. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

«Hugo Sotil est décédé ce lundi 30 décembre. Né à Ica (Pérou) le 18 mai 1949, il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs sud-américains de sa génération», a souligné le club catalan dans un communiqué. «Il était un attaquant habile, rapide, courageux et intuitif avec un jeu toujours spectaculaire.»

Arrivé du club péruvien du Municipal de Lima, il avait été sacré champion d'Espagne avec Barcelone en 1974, dès sa première saison avec le club et avec des coéquipiers aussi prestigieux que Johan Cruyff, Carles Rexach, Juan-Manuel Asensi et Marcial, rappelle le club. Il avait participé en novembre dernier aux cérémonies du 125e anniversaire de la création du Barça.

Sotil comptait également 62 sélections (18 buts) en équipe nationale péruvienne et avait notamment marqué le but de la victoire contre la Colombie lors de la finale de la Copa América en 1975. Il avait également participé à la Coupe du monde de 1970 au Mexique et à celle de 1978 en Argentine.