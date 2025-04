Le gardien de l'AC Milan et de l'équipe de France Mike Maignan a quitté samedi matin l'hôpital d'Udine. Il y avait été transféré vendredi soir après un violent choc avec un coéquipier.

Mike Maignan est sorti de l'hôpital, et va mieux

Mike Maignan après le choc contre un coéquipier Photo: GABRIELE MENIS

ATS Agence télégraphique suisse

Le gardien de l’AC Milan et de l’équipe de France Mike Maignan, 29 ans, a quitté l’hôpital d’Udine samedi matin, où il avait été admis la veille après un violent choc avec un coéquipier. «Mike est sorti de l'hôpital ce matin, il va bien, il doit maintenant observer un repos total jusqu'à mardi, quand de nouveaux examens seront faits», a expliqué un porte-parole des rossoneri. A la 51e minute du match d'ouverture de la 32e journée du championnat d'Italie remporté 4-0 par l'AC Milan contre l'Udinese, Maignan a percuté de plein fouet son défenseur Alex Jimenez.

Le vice-champion du monde 2022 est resté au sol et a été entouré par ses coéquipiers qui ont aussitôt appelé l'encadrement médical du Milan. Les services de secours sont ensuite rentrés sur le terrain et ont évacué Maignan sur une civière, avant son transfert à l'hôpital pour des examens complémentaires. L'AC Milan avait rapidement donné des nouvelles rassurantes en indiquant qu'il était «conscient» et souffrait d'un traumatisme crânien.