Le vétéran anglais Jamie Vardy, 38 ans, rejoint la Cremonese

L'ancien international anglais Jamie Vardy s'est engagé lundi à 38 ans avec la Cremonese, de retour cette saison en Serie A et victorieuse de ses deux premiers matches de championnat.

«StradiVardy est là», a annoncé sur ses réseaux sociaux la Cremonese en commentaire d'une photo de Vardy posant aux côtés d'un Stradivarius, célèbre violon fabriqué aux XVIIème siècle à Crémone dans l'atelier du luthier Antonio Stradivari.

Vardy a signé un contrat d'un an, jusqu'en juin 2026, avec la Cremonese, assorti d'une option pour une saison supplémentaire, a précisé son nouveau club. Vardy a fait l'essentiel de sa carrière à Leicester, inscrivant 200 buts en 500 matches toutes compétitions confondues entre 2012 et 2025 pour les «Foxes».

Il a remporté avec Leicester le titre de champion d'Angleterre en 2016, considéré comme le sacre le plus retentissant de l'histoire de la Premier League, sous la conduite de l'Italien Claudio Ranieri. Pour sa première -et probable dernière- expérience à l'étranger, Vardy va rejoindre une équipe qui surprend les observateurs.