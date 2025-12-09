Le Bayern Munich a renoué avec la victoire en Ligue des champions contre le Sporting (3-1) mardi. Ceci deux semaines après avoir concédé sur la pelouse d'Arsenal sa seule défaite de la saison.

AFP Agence France-Presse

Mené au score, le Bayern est parvenu à renverser la rencontre en quatre minutes face au Sporting Portugal pour s'imposer (3-1), un cinquième succès en six matches de Ligue des champions, qui le rapproche des huitièmes de finale. Avec 15 points sur 18 possibles, les Munichois prennent la deuxième place du classement, derrière Arsenal, dernière équipe invaincue de la compétition, qui joue à Bruges mercredi.

Ils termineront fin janvier la phase de ligue contre deux adversaires abordables, l'Union Saint-Gilloise puis Eindhoven, avec l'assurance qu'un carton plein leur permettra de finir dans le top 8 synonyme de 8es, sans barrages. S'ils soignent leur différence de buts, les coéquipiers de Manuel Neuer pourront aussi viser l'une des deux premières places, qui assure l'avantage de disputer à domicile les matches retour de la phase à élimination directe, demi-finales incluses.

Retours imminents

L'entraîneur Vincent Kompany profitera pour ces deux matches du retour de Luis Diaz, le Colombien ayant désormais purgé ses deux matches de suspension après son tacle dangereux sur le Parisien Achraf Hakimi au Parc des Princes début novembre.

Cette 21e victoire en 23 matches disputés cette saison, toutes compétitions confondues, (une défaite 3-1 à Arsenal il y a deux semaines en Champions League, et un match à Berlin contre l'Union 2-2 en championnat) a été longue à se dessiner.

Après une première période dominatrice, mais inefficace devant le but de Rui Silva, auteur de plusieurs parades décisives pour le Sporting, les Munichois ont été menés au score contre le cours du jeu à la 54e minute.

Lennart Karl, record de précocité

Sur une contre-attaque rapidement menée par les Lisboètes en supériorité numérique sur l'action (trois contre deux), Joshua Kimmich a marqué contre son camp, repoussant dans ses propres filets un centre de Joao Simoes, sous la pression d'un attaquant du Sporting. Sonnés, les Munichois ont mis une dizaine de minutes pour réagir. Sur un corner de Michael Olise, Serge Gnabry s'est retrouvé complètement seul au second poteau pour égaliser d'un plat du pied droit imparable.

Quatre minutes plus tard, c'est la nouvelle pépite du Bayern Lennart Karl qui a remis son équipe devant au score, ne laissant aucune chance à Rui Silva. À 17 ans et 290 jours, Karl devient le plus jeune joueur à marquer dans trois matches consécutifs de Ligue des champions (contre Bruges, à Arsenal et contre le Sporting).

Sur le but munichois et l'engagement du Sporting, les esprits se sont échauffés, Kimmich et le capitaine lisboète Morten Hjulmand écopant d'un carton jaune.

Et à l'entame du dernier quart d'heure, les hommes de Vincent Kompany se sont offerts une fin de rencontre tranquille. Sur un long centre de Kimmich, Gnabry a intelligemment remis en retrait de la tête et d'un tacle rageur, Jonathan Tah a inscrit le troisième but munichois.

Invaincus à domicile depuis 12 ans

À domicile dans la phase de groupe de la Ligue des champions, les Munichois sont invaincus depuis 12 ans, leur dernière défaite remontant au 10 décembre 2013 contre Manchester City (3-2). Mardi, ils ont enchainé un 37e match sans défaire à ce stade de la compétition (35 victoires pour 2 matches nuls).

Dernière bonne nouvelle pour les Munichois, le Canadien Alphonso Davies a effectué son retour, près de neuf mois après sa grave blessure (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit) fin mars avec sa sélection.