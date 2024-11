Les Reds accueillent le Real Madrid en Ligue des champions ce mercredi

Mohamed Salah tient la grande forme cet automne. Photo: ADAM VAUGHAN

ATS Agence télégraphique suisse

Les regards seront braqués sur Anfield Road ce soir (21h00) en Ligue des champions. Liverpool y recevra en effet le Real Madrid pour une affiche de rêve entre le leader et le tenant du trophée.Les Reds (1ers/12 points) sont la seule équipe à avoir gagné ses quatre premiers matches dans cette nouvelle mouture de la compétition. Mohamed Salah et ses coéquipiers se montrent aussi convaincants en Premier League où ils occupent également la tête du classement.

Pour sa part, le Real Madrid ne figure pour l'instant qu'au 18e rang (6 pts) de la phase de Ligue, avec deux victoires et deux défaites. Un revers à Liverpool mettrait sans doute un gros coup de pression supplémentaire sur Carlo Ancelotti et ses hommes.

D'autres rencontres s'annoncent aussi très intéressantes. Il s'agit d'une part de l'affrontement entre Monaco (3e/10 pts) - avec son trio suisse Philipp Köhn, Denis Zakaria et Breel Embolo - et le Benfica Lisbonne (19e/6 pts) de Zeki Amdouni. De l'autre, celui entre Aston Villa (8e/9 pts) et la Juventus (11e/7 pts). Enfin, le Bologne de Remo Freuler, Michel Aebischer et Dan Ndoye (31e/1 pt) visera un premier succès lors de la venue de Lille (14e/7 pts).