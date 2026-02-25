DE
Un petit exploit à Bergame
L'Atalanta sort le Borussia Dortmund et sauve l'honneur de la Serie A

L'Atalanta a réussi un joli coup en barrage retour de la Champions League. Battus 2-0 à l'aller sur la pelouse du Borussia Dortmund, les Italiens se sont imposés 4-1 chez eux au retour. De quoi sauver (un peu) l'honneur du football italien, bafoué par l'Inter la veille.
Pasalic inscrit le 3-0
Photo: Michele Maraviglia
L'Atalanta a réussi un joli coup en barrage retour de la Ligue des champions. Battus 2-0 à l'aller sur la pelouse du Borussia Dortmund, les Italiens se sont imposés 4-1 chez eux au retour.

Les Bergamasques ont pris un départ idéal en ouvrant le score dès la 5e par Goanluca Scamacca. Davide Zappacosta a signé le numéro deux juste avant la pause d'un tir dévié par un défenseur, ce qui a trompé Gregor Kobel dans le but du BVB. Mario Pasalic a inscrit le 3-0 à la 57e.

Ramy Bensebaini a eu tout faux

Les visiteurs ont répliqué grâce à Karim Adeyemi (75e), cinq minutes après son entrée en jeu. La décision est tombée dans les arrêts de jeu: Ramy Bensebaini, déjà malheureux sur les deux premiers buts, a reçu un deuxième avertissement et concédé un penalty transformé par Lazar Samardzic (98e).

Cette qualification de la Dea met un peu de baume au coeur des tifosi. Après l'élimination de Naples en phase de Ligue et l'échec cuisant de l'Inter Milan contre Bodo/Glimt en barrage, la Serie A est ainsi certaine d'avoir un représentant en 8es de finale.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
