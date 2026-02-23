Gianluca Prestianni suspendu mercredi contre le Real Madrid

ATS Agence télégraphique suisse
En attendant les conclusions de l'enquête, l'organe de discipline et d'éthique (CEDB) de l'UEFA «a décidé aujourd'hui (lundi) de suspendre M. Gianluca Prestianni» pour «comportement discriminatoire», peut-on lire dans un communiqué délivré par l'instance.
La rencontre, remportée 1-0 par les Madrilènes, a été interrompue une dizaine de minutes après que l'attaquant brésilien Vinicius Junior s'est plaint d'avoir été traité de «singe» par l'Argentin. Des accusations que ce dernier a réfutées sur son compte Instagram.
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
8
-15
1
