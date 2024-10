Blick Sport

Qui d'autre que lui? Erling Haaland est le meilleur finisseur de la planète football et, ce mercredi, il a encore écrit un chapitre de sa légende personnelle.

Le Norvégien a en effet inscrit le deuxième but de la large victoire de Manchester City (5-0) face au Sparta Prague en Champions League. Et son geste est tout simplement exceptionnel. A voir et revoir sous tous les angles sans modération.

Les Anglais ont donc fait craquer les Tchèques avec quatre buts en seconde période. Les champions d'Europe 2023 comptent désormais sept points sur neuf possibles après le match nul initial contre l'Inter Milan (0-0) et la victoire 4-0 acquise contre Bratislava en Slovaquie.

Les «Citizens» ont pris rapidement les devants sur un but de Phil Foden (3e, 1-0) inscrit après deux minutes et trente secondes. Mais il a fallu la seconde période pour voir l'ultra-domination des Anglais récompensée au tableau d'affichage, avec un doublé d'Erling Haaland (58e, 68e), un but de John Stones (64e) et un pénalty de Matheus Nunes (88e).

Le Sparta s'incline pour la première fois de la saison en Ligue des champions après avoir battu Salzbourg (3-0) et fait match nul contre Stuttgart (1-1).