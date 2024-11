1/8 Granit Xhaka n'est jamais sorti avec le sourire d'Anfield. Photo: keystone-sda.ch

Nicolas Horni

Granit Xhaka a porté le maillot d'Arsenal de 2016 à 2023 et s'est rendu huit fois à Anfield Road pendant cette période. Son bilan personne est plus que décevant: il y a perdu cinq fois, a fait trois fois match nul, et n'y a donc jamais gagné.

Mardi soir, le capitaine de l'équipe nationale affrontera les Reds pour la première fois depuis avril 2023 - et il est optimiste malgré son historique plus que mitigé dans ce stade mythique du football européen. «Nous connaissons bien sûr la qualité de notre adversaire, mais nous n'avons pas à nous cacher», déclare Granit Xhaka avant le match - avant de formuler un autre souhait pour ses coéquipiers et lui: «Un match de Champions League à Liverpool est un moment particulier dans une carrière. Nous devrons en profiter.»

Xabi Alonso se fait discret

Le patron de Granit Xhaka, Xabi Alonso, devrait également profiter de sa visite dans le nord-ouest de l'Angleterre ce mardi. Pendant cinq ans, le Basque était le chef d'orchestre du milieu de terrain des Reds et a même marqué un but lors de l'inoubliable finale de la Ligue des champions 2005 contre l'AC Milan (3-3, victoire aux tirs au but).

A l'été 2009, il a quitté l'Angleterre pour le Real Madrid et rencontre aujourd'hui son ancien club pour la première fois de sa carrière. Jusqu'à présent, Xabi Alonso ne voulait pas trop parler de ce premier match à Anfield Road depuis 15 ans. «Jouer la Ligue des champions à Anfield... C'est difficile de vivre mieux», a-t-il tout de même déclaré.

Arne Slot surpasse tous les entraîneurs de Liverpool

Le retour de Xabi Alonso à Liverpool aurait déjà pu avoir lieu cet été. Après le départ de Jürgen Klopp, le club était à la recherche d'un entraîneur et, selon divers médias, Xabi Alonso a été contacté. Le Basque a refusé et Liverpool a fait appel à Arne Slot. Un pari réussi, en tout cas jusqu'à présent.

Le Néerlandais a en effet dirigé 15 matches sur la ligne de touche. Et son bilan est impressionnant: cinq points perdus seulement (défaite contre Nottingham Forest, match nul contre Arsenal)! Arne Slot peut ainsi se targuer du meilleur début de saison de tous les entraîneurs de Liverpool de l'histoire.

Lors du quatrième match de Champions League de la saison, le leader de la Premier League vise encore une nouvelle victoire, les Reds ayant fait le plein jusqu'à maintenant. Une chose que Granit Xhaka et Xabi Alonso veulent éviter à tout prix lors de leur retour à Anfield Road.