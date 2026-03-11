Le Real Madrid donne une leçon à Manchester City

Le Real Madrid a dominé Manchester City 3-0 grâce à un triplé de Federico Valverde. Les Madrilènes prennent une sérieuse option avant le match retour mardi prochain.

Le Real Madrid a pris une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en dominant Manchester City 3-0, mercredi soir au Santiago Bernabéu, lors du match aller des huitièmes de finale.

Les Madrilènes ont frappé fort en première période grâce à un triplé de Federico Valverde (20e, 27e, 42e). L’Uruguayen a ouvert le score sur un long ballon de Thibaut Courtois, parfaitement exploité dans le dos de la défense anglaise. Malgré une possession supérieure pour City (55%), les hommes d'Alvaro Arbeloa ont fait preuve d’un réalisme clinique. Valverde a doublé la mise à la 27e minute sur une action initiée par Vinícius Júnior, avant de signer son troisième but juste avant la pause, bien servi par Thiago Pitarch, pour conclure une première période maîtrisée par les Espagnols.

Vinícius manque la balle de 4-0!

Manchester City a tenté de réagir après la pause, se procurant quelques situations et cadrant trois frappes. Les Anglais ont toutefois manqué d’efficacité. Madrid a de son côté manqué un penalty par Vinícius Júnior à la 58e minute.

Le Real Madrid a ensuite géré son avantage, laissant davantage le ballon aux hommes de Pep Guardiola, sans réellement être mis en danger. Avec ce succès net, les Espagnols prennent une avance confortable avant le match retour, programmé mardi prochain à Manchester, où City devra réaliser un exploit pour renverser la situation.