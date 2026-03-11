DE
Triplé de Federico Valverde!
Le Real Madrid donne une leçon à Manchester City

Le Real Madrid a dominé Manchester City 3-0 grâce à un triplé de Federico Valverde. Les Madrilènes prennent une sérieuse option avant le match retour mardi prochain.
Le Real Madrid a pris une option sur la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions en dominant Manchester City 3-0, mercredi soir au Santiago Bernabéu, lors du match aller des huitièmes de finale.

Les Madrilènes ont frappé fort en première période grâce à un triplé de Federico Valverde (20e, 27e, 42e). L’Uruguayen a ouvert le score sur un long ballon de Thibaut Courtois, parfaitement exploité dans le dos de la défense anglaise. Malgré une possession supérieure pour City (55%), les hommes d'Alvaro Arbeloa ont fait preuve d’un réalisme clinique. Valverde a doublé la mise à la 27e minute sur une action initiée par Vinícius Júnior, avant de signer son troisième but juste avant la pause, bien servi par Thiago Pitarch, pour conclure une première période maîtrisée par les Espagnols.

Vinícius manque la balle de 4-0!

Manchester City a tenté de réagir après la pause, se procurant quelques situations et cadrant trois frappes. Les Anglais ont toutefois manqué d’efficacité. Madrid a de son côté manqué un penalty par Vinícius Júnior à la 58e minute.

Le Real Madrid a ensuite géré son avantage, laissant davantage le ballon aux hommes de Pep Guardiola, sans réellement être mis en danger. Avec ce succès net, les Espagnols prennent une avance confortable avant le match retour, programmé mardi prochain à Manchester, où City devra réaliser un exploit pour renverser la situation.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
