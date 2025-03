1/10 Raul Asencio est la nouvelle étoile montante du Real. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Nicolas Horni et Marco Mäder

Cette saison, un joueur se démarque au Real Madrid, et ce n’est pas l’une des têtes d’affiche habituelles. Formé au club – une rareté dans une institution connue pour ses transferts à prix d’or –, il incarne une exception dans un effectif où la formation n’a jamais été une priorité. Contrairement au FC Barcelone, qui façonne des prodiges à la chaîne, le Real préfère recruter des stars établies. Et Carlo Ancelotti n’a jamais eu pour mission de miser sur les jeunes du centre de formation.

Mais Raúl Asencio, 22 ans, bouleverse cette logique. Défenseur central robuste, agressif, rapide et talentueux, il impressionne par son aisance défensive et son sens du tacle. Avec seulement 26 apparitions sous le maillot merengue, il a déjà conquis le Santiago Bernabéu, qui rêve d’un nouveau Sergio Ramos. Une comparaison audacieuse, certes, mais révélatrice du potentiel du jeune Espagnol.

Sergio Ramos, véritable légende du club, a disputé plus de 670 matchs et soulevé tous les trophées possibles. Raul Asencio en est encore loin, mais il est sans conteste l’une des révélations de la saison madrilène. Pourtant, son temps de jeu ne tient qu’aux blessures d’Antonio Rüdiger, d’Éder Militão et de David Alaba.

Mais le jeune défenseur a su saisir sa chance. Sa passe lumineuse de 50 mètres face à Manchester City (3-1), pour une fois parfaitement exploitée par le trop souvent inefficace Kylian Mbappé pour ouvrir le score, en est la preuve éclatante : Asencio a tout d’un grand.

Raul Asencio risque une peine de prison

En dehors du terrain, tout ne se passe pas aussi bien pour le jeune Espagnol. Raul Asencio risque en effet une peine de prison pouvant aller jusqu'à cinq ans. Motif: en 2023, il aurait eu, avec trois de ses coéquipiers, des activités sexuelles avec une jeune fille de 16 ans, filmant la mineure à son insu et diffusant ensuite la vidéo. Les actes sexuels auraient été consentis, du moins selon sa défense. Le fait de filmer et de diffuser la vidéo serait toutefois illégal.

Raul Asencio a fait appel de cette décision, mais début février, on a appris que l'accusation était maintenue. Il est toujours reproché au footballeur d'avoir commis le délit de réalisation et de transmission d'enregistrements intimes, ainsi que de diffusion de pornographie enfantine.

Ainsi, Raul Asencio divise le monde du football. D'une part, il y a son grand talent, qui représente une promesse d'avenir. D'autre part, il y a ces vilaines accusations. Il a ainsi fait les frais de la colère suscitée par ses actes présumés lors du match aller de la demi-finale de la Copa (1-0) la semaine dernière. «Asencio, meurs», ont crié à plusieurs reprises des spectateurs dans le stade de la Real Sociedad. L'arbitre interrompt même le match temporairement et Raul Asencio est remplacé à la mi-temps, sans doute pour le protéger. Depuis, il n'est plus apparu sur le terrain.

Il est bien possible qu'il soit également sur le banc lors du match aller contre le rival de la ville, l'Atletico (mardi, 21h). Parce que Carlo Ancelotti est le patron. Et parce qu'Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger sont en forme - et que, contrairement à Raul Asencio, ils ont été recrutés pour plusieurs millions.

Quoi qu'il en soit, le monde du football entendra encore beaucoup parler de Raul Asencio dans un avenir proche et pas seulement en raison des accusations qui planent sur lui. Sur le plan sportif aussi, le talentueux droitier fera encore parler de lui, c'est une certitude, non seulement grâce à son élégance, mais aussi parce qu'il a les capacités de convaincre Carlo Ancelotti d'en faire un homme de base de sa défense.