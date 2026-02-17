La Juventus giflée par Galatasaray en Champions League

5-2! La Juventus, qui menait pourtant au score, est repartie giflée du Bosphore par une équipe de Galatasaray impressionnante offensivement. Il faudra un miracle aux Turinois pour atteindre les huitièmes.

ATS Agence télégraphique suisse

Rien ne va plus pour la Juventus! Trois jours seulement après leur défaite 3-2 à Milan face à l’Inter, les Piémontais se sont noyés ce mardi à Istanbul.

La Juventus s’est inclinée 5-2 sur le terrain de Galatasaray après avoir pourtant mené 2-1 à la pause en barrage aller de la Champions League. Ce score ne lui laisse qu’un mince espoir de renverser la situation la semaine prochaine à Turin, surtout face à une équipe au potentiel offensif indéniable. Seul un miracle peut lui permettre de disputer les huitièmes de finale.

Un doublé de Teun Koppmeiners avait permis à la Juventus de prendre la main à la pause. Seulement, des largesses coupables en défense ont précipité la perte des Piémontais. Introduit à la 46e, Juan Cabal devait être averti à deux reprises en l’espace de 8 minutes pour laisser les siens à dix. Les Turcs exploitaient cette supériorité numérique pour marquer deux buts de plus. Même s’il n’a pas trouvé le chemin des filets, Victor Osimhen a été dans tous les bons coups pour tourmenter sans cesse une défense bien trop vite dépassée. Noa Lang s'est offert un doublé, tandis que Davinson Sanchez et Sacha Boey ont aggravé le score.