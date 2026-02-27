Tout sur le tirage au sort des huitièmes de finale

Les play-off ont livré des scénarios renversants, entre exploits et désillusions. Place désormais au tirage des huitièmes et à la route vers Budapest. Voici toutes les informations avant le tirage au sort de vendredi.

Alexander Hornstein

La plus belle histoire des play-off est signée Bodø/Glimt. Mardi, lors du match retour face à l’Inter, le club norvégien ne s’est pas contenté de défendre son avance de 3-1 acquise à l’aller: il s’est imposé 2-1. Un moment historique pour une formation qui frôlait la faillite seize ans plus tôt. Mercredi, l’Atalanta a fait la Une face à Dortmund en inscrivant le but de la qualification à la 98e (!) minute. La Juventus, malgré une remontée de trois buts, a été éliminée en prolongation par Galatasaray.

L’Atletico, Leverkusen, Newcastle, le Real et le PSG ont également validé leur billet pour les huitièmes de finale. Avec Arsenal, le Bayern, Liverpool, Tottenham, le Barça, Chelsea, le Sporting et City, ils se disputent désormais le rêve de soulever le trophée de la Ligue des champions. Tous les regards se tournent de nouveau vers les petites boules en plastique.

Un tirage sous haute tension à Nyon

Ce vendredi, dès 12 heures, un ultime tirage au sort se tiendra à Nyon. Les équipes issues des play-off connaissent déjà leur place dans le tableau final et attendent désormais de connaître l’identité de leur adversaire (voir image ci-dessous). Comme lors du tirage des play-off, des duos ont été constitués.

Les huit équipes qualifiées directement pour les huitièmes de finale à l’issue de la phase de ligue sont regroupées selon leur classement final (1er et 2e, 3e et 4e, 5e et 6e, 7e et 8e). Lors du tirage, un premier nom est extrait, puis celui de l’autre membre du duo, afin de déterminer leur position respective dans le tableau. La première équipe tirée est placée dans la moitié argentée, la seconde dans la moitié bleue. Toutes deux disputeront le match retour à domicile.

La route vers Budapest

Avec le tirage des huitièmes, le tableau définit l’ensemble du parcours dans la phase à élimination directe. Il trace la route jusqu’à la finale, prévue à Budapest le 30 mai 2026.

Les huitièmes de finale se joueront les 10 et 11 mars, puis les 17 et 18 mars. Les quarts de finale suivront un mois plus tard (7 et 8 avril, puis 14 et 15 avril). Les demi-finales sont programmées les 28 et 29 avril, ainsi que les 5 et 6 mai.