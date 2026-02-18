DE
Surprise dans le grand Nord
Un Yann Sommer bien fébrile et l'Inter s'inclinent en Norvège

Surprise dans le grand Nord! L'Inter et Yann Sommer se sont inclinés 3-1 sur la pelouse de Bodo/Glimt en play-off de la Champions League. Il faudra être fort dans une semaine à San Siro pour le club milianais.
ATS Agence télégraphique suisse

Bodo-Glimt continue d'étonner en Champions League. Les Norvégiens ont battu l'Inter 3-1 en barrage aller. Les Italiens devront sortir le grand jeu au retour pour éviter l'élimination.

Yann Sommer, pas irréprochable sur le deuxième but, et Manuel Akanji ont passé une soirée difficile face au club norvégien, très redoutable à domicile. Le leader de Serie A, finaliste de la dernière édition, n'a pas justifié son statut même s'il a touché deux fois le poteau adverse.

Fet (20e) a ouvert le score pour Bodo-Glimt, mais Esposito a ramené les nerazzurri à égalité (30e). Les Norvégiens ont réussi le k.-o. en quelques minutes grâce à Hauge (61e) et Waarst Hogh (64e).

Un match nul spectaculaire à Bruges

Bruges et l'Atlético Madrid ont fait match nul 3-3 au terme d'une partie à rebondissements. Des buts d'Alvarez (8e/pen) et Lookman (45e) semblaient avoir mis les Colchoneros sur la voie royale, mais les Belges, meilleurs dans le jeu, ont égalisé de manière méritée par Onyedika (52e) et Tresoldi (60e). Mais un malheureux autogoal d'Ordonez (79e) a redonné l'avantage aux visiteurs avant le 3-3 signé Tzolis (91e).

Le très long déplacement jusqu'à Bakou ne s'est pas transformé en piège pour Newcastle. Les Magpies se sont imposés 6-1 contre Qarabag et ont virtuellement assuré leur place en 8es de finale. Anthony Gordon gardera sans doute un excellent souvenir de cette rencontre. L'attaquant anglais s'est en effet fait l'auteur d'un quadruplé en première mi-temps (3e/32e pen/34e/45e pen). Newcastle, qui est toujours privé de Fabian Schär blessé, peut attendre sereinement le match retour.

Enfin, un doublé du Tchèque Patrick Schick (60e/63e) a permis au Bayer Leverkusen de l'emporter 2-0 sur la pelouse de l'Olympiakos Pirée.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
