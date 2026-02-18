Surprise dans le grand Nord! L'Inter et Yann Sommer se sont inclinés 3-1 sur la pelouse de Bodo/Glimt en play-off de la Champions League. Il faudra être fort dans une semaine à San Siro pour le club milianais.

ATS Agence télégraphique suisse

Bodo-Glimt continue d'étonner en Champions League. Les Norvégiens ont battu l'Inter 3-1 en barrage aller. Les Italiens devront sortir le grand jeu au retour pour éviter l'élimination.



Yann Sommer, pas irréprochable sur le deuxième but, et Manuel Akanji ont passé une soirée difficile face au club norvégien, très redoutable à domicile. Le leader de Serie A, finaliste de la dernière édition, n'a pas justifié son statut même s'il a touché deux fois le poteau adverse.



Fet (20e) a ouvert le score pour Bodo-Glimt, mais Esposito a ramené les nerazzurri à égalité (30e). Les Norvégiens ont réussi le k.-o. en quelques minutes grâce à Hauge (61e) et Waarst Hogh (64e).

Un match nul spectaculaire à Bruges

Bruges et l'Atlético Madrid ont fait match nul 3-3 au terme d'une partie à rebondissements. Des buts d'Alvarez (8e/pen) et Lookman (45e) semblaient avoir mis les Colchoneros sur la voie royale, mais les Belges, meilleurs dans le jeu, ont égalisé de manière méritée par Onyedika (52e) et Tresoldi (60e). Mais un malheureux autogoal d'Ordonez (79e) a redonné l'avantage aux visiteurs avant le 3-3 signé Tzolis (91e).



Le très long déplacement jusqu'à Bakou ne s'est pas transformé en piège pour Newcastle. Les Magpies se sont imposés 6-1 contre Qarabag et ont virtuellement assuré leur place en 8es de finale. Anthony Gordon gardera sans doute un excellent souvenir de cette rencontre. L'attaquant anglais s'est en effet fait l'auteur d'un quadruplé en première mi-temps (3e/32e pen/34e/45e pen). Newcastle, qui est toujours privé de Fabian Schär blessé, peut attendre sereinement le match retour.



Enfin, un doublé du Tchèque Patrick Schick (60e/63e) a permis au Bayer Leverkusen de l'emporter 2-0 sur la pelouse de l'Olympiakos Pirée.