L'Atletico et le PSG prennent deux buts d'avance

Champion d’Europe en titre, Paris est plus que jamais candidat à sa propre succession. Le PSG a livré une nouvelle démonstration face à Liverpool en match aller des quarts de finale de la Champions League.
Dans leur antre du Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique n’ont laissé aucune chance à des Reds trop vite dépassés et sans doute pas fâchés de n'avoir été battus que 2-0. Désiré Doué à la 11e et l’extraordinaire Khvicha Kvaratskhelia à la 65e ont trouvé le chemin des filets pour donner à leurs couleurs un matelas qui semble assez confortable avant le match retour mardi prochain à Anfield Road.
Si Ousmane Dembélé avait été plus heureux à la finition – le Ballon d’Or a raté deux «montagnes» -, l’addition aurait été bien plus lourde pour Liverpool. Avec leur défense à cinq et Mohamed Salah sur le banc, les Reds n’ont pas vraiment tenu leur rang au Parc des Princes. Impuissants face au contre-pressing adverse, ils n’ont pas donné le sentiment de croire vraiment en leurs chances. Quatre jours après la défaite 4-0 en Coupe d’Angleterre face à Manchester City, Liverpool a reçu une autre leçon de football. Celle de trop pour Arne Slot, un entraîneur lui aussi en perdition ?
Un réalisme extrême
A Barcelone, l’Atlético Madrid a témoigné une fois de plus d’un réalisme extrême. Les Colchoneros se sont imposés 2-0 pour prendre une option décisive sur la qualification qui semblait toutefois promise aux Catalans. L’Atlético a forcé la décision sur un coup-franc merveilleux de Julian Alvares à la 45s et sur une reprise du joker Alexander Sorloth à la 70e.
Deux buts inscrits à onze contre dix après l’expulsion juste avant l'ouverture du score d’Alvarez de Pau Cubarsi pour une faute de dernier recours sur Giuliano Simeone. Fidèle à sa légende, l’Atlético a su faire le dos rond avant de piquer. Nul doute que cette formule gagnante sera reconduite au match retour pour fermer la porte à Lamine Yamal et aux autres.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
8
-15
1