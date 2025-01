Manuel Akanji a traversé l’une des soirées les plus sombres de sa carrière au Parc des Princes. Le Zurichois et Manchester City se sont inclinés 4-2 devant le Paris St. Germain après avoir mené 2-0.

Manuel Akanji et Manchester City emportés par la vague parisienne

Le Suisse a vécu l'une des soirées les plus sombres de sa carrière. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

À l’origine de l’ouverture du score de Jack Grealich à la 50e minute avec son débordement qui a laissé sur place Nuno Mendes, Manuel Akanji et ses coéquipiers ont été submergés par la vague parisienne. Le duo formé par Bradley Barcola et par Ousmane Dembélé fut intenable. La défense des Mancuniens n’a pas cessé de prendre l’eau pour concéder une défaite qui leur interdit le moindre faux-pas mercredi prochain contre le FC Bruges s’ils entendent passer le cap de cette phase de Ligue. Ils sont pour l’instant sous la barre avec une 25e place bien indigne de leur rang...

Cette victoire ouvre, en revanche, de bien belles perspectives au PSG. Avec Barcola, Dembélé et aussi ce diable de Désiré Doué, le PSG a présenté en seconde période un trio offensif de grande valeur. Avec un jeu collectif bien plus posé que les années précédentes, Paris peut, pourquoi pas, rêver plus grand. A condition de ne pas se prendre les pieds dans le tapis mercredi à Stuttgart.

Battu 3-0 à Rotterdam par le Feyenoord, le Bayern Munich est l’autre grand perdant de la soirée. Une victoire face au Slovan Bratislava permettra aux Bavarois de se qualifier pour les seizièmes de finale. Mais une accession dans le Top-8 relève désormais presque du miracle alors qu'elle était l'objectif assigné au début de cette Ligue des Champions dont la finale aura lieu à... Munich.

Le Real corrige Leipzig

Porté par ses nouveaux Galactiques, Mbappé, Vinicius, Bellingham et Rodrygo, tous décisifs, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, a quant à lui corrigé Salzbourg (5-1) mercredi lors de la septième journée de Ligue des champions et s'est replacé dans la course aux huitièmes de finale.

Sans forcer son talent, le Roi d'Europe, mal en point après une troisième défaite face à Liverpool (2-0) fin novembre, fait un bon de six places au classement de cette C1 nouveau format en grimpant à la 16e place (12 points), et jouera sa qualification la semaine prochaine au Roudourou, à Guingamp, face à Brest (12e, 13 points) lors de la dernière journée de la phase de ligue.

Malgré plusieurs absences, dont celles d'Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Lucas Vazquez (suspendu), le géant espagnol aux 15 Ligues des champions n'a laissé aucune chance aux Autrichiens, 34e avec six défaites en sept rencontres et en difficulté dans leur propre championnat.

Avec le soutien de plusieurs milliers de supporters, présents en nombre mais peu bruyants dans la tribune visiteurs du Santiago Bernabéu, Salzbourg a pourtant débuté la rencontre sans complexe en tentant de mettre la pression sur le but madrilène, mais s'est logiquement incliné face à l'armada merengue et son quatuor de stars: Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo.

Quatuor irrésistible

Souvent dans l'ombre de ses coéquipiers cette saison, Rodrygo a montré la voie en inscrivant un doublé en l'espace d'une dizaine de minutes (24e, 35e) alors que le Real peinait à amener le danger sur le but adverse.

L'ailier brésilien, trouvé sur son aile droite par son compère Vinicius, a ouvert le score sur la première action dangereuse des Merengues et s'est offert ensuite un joli doublé de l'autre côté du terrain d'une frappe dans le petit filet opposé au terme d'un une-deux sublime avec Bellingham.

Plutôt discret, contrairement à ses dernières sorties, Mbappé est allé chercher son 19e but de la saison toutes compétitions confondues, le cinquième sur ses quatre derniers matchs, en grattant le ballon dans les pieds du gardien allemand Janis Blaswich (48e) avant d'être remplacé par l'international marocain Brahim Diaz (70e) sous une belle ovation.

Après ses deux compères d'attaque, Vinicius Junior a lui profité des largesses de la défense autrichienne pour participer à la fête et creuser encore l'écart avec un doublé plein de classe (55e, 77e). Le milieu danois Mads Bidstrup a sauvé l'honneur en toute fin de partie d'une volée sous la barre (85e).

Arsenal tranquille, le Bayern chute

Dans le haut du classement, Arsenal, en battant le Dinamo Zagreb (3-0), a pris la troisième place derrière Liverpool et le FC Barcelone, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Les «Gunners» y sont presque, comme l'Inter Milan (4e), qui compte également 16 points après sa victoire à Prague chez le Sparta (1-0).

L'AC Milan (6e) a battu Gérone (1-0) grâce à Rafael Leao, et le Bayern Munich a lourdement chuté à Rotterdam contre le Feyenoord (3-0).

Comme le Bayern, tous les clubs à 12 points poursuivent l'aventure de la nouvelle formule, c'est le cas de Dortmund, du Real, de la Juventus et du Celtic. Le PSV Eindhoven, 19e à 11 points, est sûr aussi de continuer grâce aux confrontations directes entre plusieurs de ses poursuivants.