Les joueurs de City ratent leurs pénaltys… dans la cage vide

Les joueurs de City ont manqué la cage vide.

Blick Sport

Les joueurs de Manchester City vont devoir ajuster la mire pour le match de Champions League ce mercredi face à la Juventus. Mal embarqués en Ligue des champions avec une 20e place avant de disputer leur sixième rencontre, les Skyblues vont devoir réaliser un bon résultat face aux Turinois s'ils souhaitent intégrer le top 8.

Certains de leurs fans espèrent peut-être que, durant la rencontre, ils n'obtiendront pas de pénalty. Paradoxal. Pourtant, après avoir vu la séance d'entraînement de mardi, il est facile de les comprendre. Tour à tour, Phil Foden, Jack Grealish, Ilkay Gundogan et Erling Haaland ont manqué leur tentative à 11 m du but.

Jusqu'ici, une anomalie qui peut arriver, surtout au vu de la qualité des gardiens des Citizens. Peut-être qu'Ederson ou Stefan Ortega étaient en état de forme incroyable sur cette séance. Sauf que non. Les deux gardiens n'étaient pas sur leur ligne de but et la cage était absolument vide.

Forcément, la scène a fait le tour des réseaux sociaux. Certains défendent les joueurs de City en disant que le but était de toucher la barre transversale. Toujours est-il que même là, la précision des joueurs de Pep Guardiola n'était pas au rendez-vous.