Marc Giger jouait encore il y a quelques mois en 1re ligue. Aujourd'hui, il évolue dans la cour des grands avec l'Union Saint-Gilloise. La fédération camerounaise a déjà frappé à sa porte, mais il veut jouer pour la Nati.

Ignoré par le football suisse et sauvé par la data, il joue la Champions League en Belgique

1/7 De la 1ère ligue à la Champions League: un rêve s'est réalisé pour Marc Giger. Photo: AFP

Florian Raz

130 spectateurs seulement assistent à son match avec le FC Paradiso contre la relève du FC Bâle, en troisième division, le 16 septembre 2023. Les autres matches? Contre Bavois, Bulle et Breitenrain. Deux ans jour pour jour plus tard, Marc Giger (21 ans) se tient sur la ligne de touche du stade Philips à Eindhoven. À la 67e minute, son rêve devient réalité: le jeune attaquant suisse fait ses débuts en Champions League.

Le plus fou? Si Marc Giger porte le maillot de l’Union Saint-Gilloise, champion de Belgique, c’est parce qu’aucun club de Super League n’a cru en lui. A l’été 2022, les Grasshoppers le rayent même de leur équipe de jeunes. Alors âgé de 18 ans, il repart tout en bas de l’échelle, en 1re ligue, au FC Linth.

Une défaite pour la Super League

«Avec le recul, il est bien sûr agréable de constater que ce parcours a porté ses fruits», se réjouit son conseiller Gianluca Di Domenico. «Mais qu’un tel talent doive se révéler à l’étranger, c’est une défaite pour la Super League.» De la quatrième division suisse à la Champions League en trois ans: l’ascension est aussi fulgurante qu’inattendue.

La chance de Marc Giger? L’Union Saint-Gilloise appartient, comme Brighton en Premier League, à l’empire de l’Anglais Tony Bloom, joueur de poker et pionnier de l’analyse de données. En 2024, au FC Schaffhouse, Marc Giger remporte plus de duels que n’importe quel joueur de Challenge League. Un ordinateur le repère, là où tous les recruteurs de Super League l’avaient ignoré.

Toujours, la même histoire: une porte se ferme, une autre s’ouvre. Trois jours avant le déplacement au PSV, Marc Giger pense encore ne pas figurer sur la liste de la Champions League. Mais le week-end précédent, il entre en championnat et délivre une passe décisive pour le 1-0 à Dender. Sitôt la rencontre terminée, son entraîneur Sébastien Pocognoli lui annonce qu’il jouera l’Europe. «Je vais pouvoir évoluer dans la compétition dont je rêvais enfant», s’illumine Marc Giger.

Il profite certes d’une blessure de son coéquipier Mohammed Fuseini, mais sa convocation, il l’a surtout arrachée par son travail. Fin janvier, il quittait encore Schaffhouse, lanterne rouge de Challenge League, pour Bruxelles. Passer du bas de l’échelle au champion de Belgique demande du temps, mais Sébastien Pocognoli a jugé le moment venu. À 2-0 pour l’Union, il lance Marc Giger dans l’arène. À la fin, les Belges triomphent 3-1, et le Suisse savoure sa première victoire en Ligue des champions sur le terrain.

Objectif Coupe du monde 2026

Mais l’histoire ne fait que commencer. Quand la Coupe du monde 2022 se jouait au Qatar, lui évoluait encore à Linth, en 1re ligue. Son rêve, alors? « La Coupe du monde 2026», confiait-il.

À ce rythme, l’international M21 pourrait bientôt frapper à la porte de Murat Yakin. D’autant qu’un danger est écarté: selon les informations de Blick, la fédération camerounaise — pays natal de sa mère — s’était renseignée, via un intermédiaire, pour savoir s’il serait prêt à la représenter. Mais Marc Giger a décliné. Sa réponse est claire: il veut jouer la Coupe du monde 2026… avec la Suisse!