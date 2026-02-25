Rui Costa, président de Benfica, a exclu tout racisme au sein du club portugais après les accusations proférées par Vinicius. Avant de partir pour Madrid, il a affirmé avec conviction qu'il ne tolérerait jamais que des joueurs racistes évoluent dans son club.

Blick Sportdesk

Rui Costa, légende du football portugais et désormais président de Benfica, a été clair dans l'affaire Prestianni: «Je n'accepterais jamais de joueurs racistes dans mon équipe». Avant le départ de son équipe pour Madrid, où le match retour des play-off contre le Real est prévu mercredi soir (21h), Rui Costa s'est exprimé sur les accusations portées contre l'Argentin Gianluca Prestianni et son comportement supposé envers Vinicius Junior.

Le patron de Benfica a souligné que le club avait activement contribué à clarifier rapidement cette «affaire désagréable pour tout le monde». «C'est une grave insulte de parler de racisme à Benfica», a déclaré Rui Costa.

«Ce ne serait plus un joueur de Benfica»

L'affaire avait fait grand bruit après des informations faisant état de propos racistes présumés tenus par Gianluca Prestianni à l'encontre de Vinicius lors du match aller des play-off. L'attaquant de 20 ans a été suspendu pour un match par l'UEFA.

Rui Costa a pris les accusations au sérieux, a agi rapidement et a souligné que Benfica défendait des valeurs telles que le respect et l'égalité. «Si Prestianni était raciste, il ne serait plus un joueur du Benfica», a clairement déclaré le président.