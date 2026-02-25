DE
FR

Rui Costa défend l'institution
«C'est une grave insulte de parler de racisme à Benfica»

Rui Costa, président de Benfica, a exclu tout racisme au sein du club portugais après les accusations proférées par Vinicius. Avant de partir pour Madrid, il a affirmé avec conviction qu'il ne tolérerait jamais que des joueurs racistes évoluent dans son club.
Publié: il y a 23 minutes
1/5
Cette scène a fait couler beaucoup d'encre: Gianluca Prestianni aurait proféré des insultes racistes à l'encontre de la star du Real Vinicius Junior.
Photo: Getty Images
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Rui Costa, légende du football portugais et désormais président de Benfica, a été clair dans l'affaire Prestianni: «Je n'accepterais jamais de joueurs racistes dans mon équipe». Avant le départ de son équipe pour Madrid, où le match retour des play-off contre le Real est prévu mercredi soir (21h), Rui Costa s'est exprimé sur les accusations portées contre l'Argentin Gianluca Prestianni et son comportement supposé envers Vinicius Junior.

Le patron de Benfica a souligné que le club avait activement contribué à clarifier rapidement cette «affaire désagréable pour tout le monde». «C'est une grave insulte de parler de racisme à Benfica», a déclaré Rui Costa.

«Ce ne serait plus un joueur de Benfica»

L'affaire avait fait grand bruit après des informations faisant état de propos racistes présumés tenus par Gianluca Prestianni à l'encontre de Vinicius lors du match aller des play-off. L'attaquant de 20 ans a été suspendu pour un match par l'UEFA.

Rui Costa a pris les accusations au sérieux, a agi rapidement et a souligné que Benfica défendait des valeurs telles que le respect et l'égalité. «Si Prestianni était raciste, il ne serait plus un joueur du Benfica», a clairement déclaré le président.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus