Une scène bizarre a eu lieu avant le match retour de Ligue des champions entre Aston Villa et le PSG. Au lieu de l'hymne traditionnel, c'est la mélodie de l'Europa League qui a retenti.

Le mauvais hymne fait rire les joueurs d'Aston Villa et du PSG

1/5 Tout semble réuni au Villa Park pour une nuit magique en Ligue des champions. Photo: Getty Images

Lino Dieterle

Depuis 1992, elle fait partie de chaque soirée de la Ligue des champions. Lorsque les jeunes joueurs rêvent d'entrer en lice dans la meilleure compétition européenne, ils pensent à la chanson composée dans le cadre du changement de nom à l'époque.

Mardi soir, les stars d'Aston Villa et du PSG ont donc un air perplexe lorsque, avant le match, ce n'est pas l'air de la Ligue des champions mais celui de la Ligue Europa qui est diffusé au lieu du chant d'opéra habituel. Qu'il s'agisse des Parisiens Donnaruma et Hakimi ou des Tielemans et Rogers portant le maillot de Villa, ils regardent tous le large cercle d'un air confus pendant que l'hymne de la compétition de deuxième division de l'UEFA est diffusé. Certains ne peuvent pas s'empêcher de rire.

L'erreur est certes encore visible dans le stade, tandis que les joueurs posent pour les photos d'équipe, les sons habituels de la Ligue des champions retentissent à nouveau en arrière-plan. Mais le mal était déjà fait. Cela n'a pas empêché les Parisiens de s'imposer, dans la douleur.