Nostalgie turque
Galatasaray veut frapper un grand coup

Le club stambouliote reçoit Liverpool mardi soir en Ligue des champions. Le club turque rêve d'un nouveau grand coup et les attentes des fans sont élevées.
Publié: 15:19 heures
Galatasaray réussira-t-il un grand coup en Ligue des champions?
Photo: Anadolu via Getty Images
Davide Malinconico

Mardi soir (18h45), Galatasaray reçoit Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des champions (match retour le 18 mars à 21h). Il s’agit de la première apparition du club turc dans la phase à élimination directe depuis la saison 2013/14, lorsqu’il avait été éliminé par Chelsea. La victoire 1-0 dans le derby contre Beşiktaş ce week-end donne à l’équipe un élan supplémentaire pour cette grande soirée européenne.

Les attentes des supporters de Galatasaray sont traditionnellement énormes (voire trop grandes). Mais les investissements massifs de l’année dernière ont permis de constituer un effectif qui pourrait justifier ces espoirs. D’autant plus que l’adversaire anglais semble actuellement tout sauf invincible. En Premier League, les Reds ne sont que sixièmes et ont perdu neuf de leurs 29 matches.

L’euphorie est donc grande. Et c’est précisément pour disputer de telles rencontres européennes que le club a investi beaucoup d’argent. Galatasaray parviendra-t-il maintenant à réussir un grand coup contre Liverpool?

Sacré mercato estival

Les recrutements les plus chers de l’histoire du club ont tous eu lieu cette saison. Si Gabriel Sara détenait encore récemment le record avec un transfert de 18 millions d’euros, ce montant a été dépassé trois fois l’été dernier. D’une part par le gardien Uğurcan Çakır, pour lequel 27,5 millions d’euros ont été versés, et d’autre part par Wilfried Singo, dont l’engagement a coûté 30 millions d’euros.

Mais la pièce maîtresse est Victor Osimhen. Avec une indemnité de transfert de 75 millions d’euros — la cinquième somme la plus élevée au monde cette saison — le Nigérian est un record absolu pour le football turc. De plus, son salaire s’élèverait à environ 20 millions d’euros par an.

L’équipe est complétée par les deux Allemands Leroy Sané et l’ancien vainqueur de la Ligue des champions İlkay Gündoğan. Tous deux ont rejoint le Bosphore l’été dernier sans indemnité de transfert, mais perçoivent des salaires très élevés.

D'où vient l'argent?

Après l’été dernier, de nombreux observateurs du football se sont demandé d’où provenaient ces moyens financiers. Selon les informations rapportées par Blick, le club a bâti sa base financière sur deux piliers principaux.

Premièrement, Galatasaray a vendu son terrain d’entraînement historique à la ville, pour un montant estimé entre 500 et 600 millions. Le tout en conservant 50% des revenus générés par les projets immobiliers prévus sur le site. Deuxièmement, une augmentation de capital — un mécanisme courant chez les grands clubs — a permis de générer des fonds frais, grâce à la participation d’investisseurs ainsi que de nombreux petits actionnaires.

Playoffs
Barrages qualificatifs
