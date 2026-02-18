ATS Agence télégraphique suisse
Le très long déplacement jusqu'à Bakou ne s'est pas transformé en piège pour Newcastle. Les Magpies se sont imposés 6-1 contre Qarabag en barrage aller de la Champions League.
Anthony Gordon gardera sans doute un excellent souvenir de cette rencontre. L'attaquant anglais s'est en effet fait l'auteur d'un quadruplé en première mi-temps (3e/32e pen/34e/45e pen). Newcastle, qui est toujours privé de Fabian Schär blessé, peut déjà planifier les 8es de finale, ce qui serait une première. Les hommes d'Eddie Howe devront valider officiellement leur billet à Saint James' Park mardi prochain au match retour, afin de retrouver Chelsea ou Barcelone.
Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs