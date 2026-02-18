Anthony Gordon a réussi un exploit peu commun pour Newcastle ce mercredi en Champions League. L'attaquant des Magpies a marqué quatre fois lors de la victoire 6-1 du club anglais face à Qarabag en play-off aller en Azerbaïdjan.

ATS Agence télégraphique suisse

Le très long déplacement jusqu'à Bakou ne s'est pas transformé en piège pour Newcastle. Les Magpies se sont imposés 6-1 contre Qarabag en barrage aller de la Champions League.



Anthony Gordon gardera sans doute un excellent souvenir de cette rencontre. L'attaquant anglais s'est en effet fait l'auteur d'un quadruplé en première mi-temps (3e/32e pen/34e/45e pen). Newcastle, qui est toujours privé de Fabian Schär blessé, peut déjà planifier les 8es de finale, ce qui serait une première. Les hommes d'Eddie Howe devront valider officiellement leur billet à Saint James' Park mardi prochain au match retour, afin de retrouver Chelsea ou Barcelone.