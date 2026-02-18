DE
Newcastle facile vainqueur
Un quadruplé pour Anthony Gordon en Champions League!

Anthony Gordon a réussi un exploit peu commun pour Newcastle ce mercredi en Champions League. L'attaquant des Magpies a marqué quatre fois lors de la victoire 6-1 du club anglais face à Qarabag en play-off aller en Azerbaïdjan.
Publié: 20:43 heures
|
Dernière mise à jour: 20:49 heures
Un quadruplé pour Anthony Gordon!
Photo: Newcastle United via Getty Images
Le très long déplacement jusqu'à Bakou ne s'est pas transformé en piège pour Newcastle. Les Magpies se sont imposés 6-1 contre Qarabag en barrage aller de la Champions League.

Anthony Gordon gardera sans doute un excellent souvenir de cette rencontre. L'attaquant anglais s'est en effet fait l'auteur d'un quadruplé en première mi-temps (3e/32e pen/34e/45e pen). Newcastle, qui est toujours privé de Fabian Schär blessé, peut déjà planifier les 8es de finale, ce qui serait une première. Les hommes d'Eddie Howe devront valider officiellement leur billet à Saint James' Park mardi prochain au match retour, afin de retrouver Chelsea ou Barcelone.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern Munich
Bayern Munich
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
8
10
17
5
FC Barcelone
FC Barcelone
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting CP
Sporting CP
8
6
16
8
Manchester City FC
Manchester City FC
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Milan
Inter Milan
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United FC
Newcastle United FC
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atlético Madrid
Atlético Madrid
8
2
13
15
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
Olympiakos
8
-4
11
19
FC Bruges
FC Bruges
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
8
-1
9
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Paphos FC
Paphos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Naples
SSC Naples
8
-6
8
31
FC Copenhague
FC Copenhague
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
8
-11
4
34
Slavia Prague
Slavia Prague
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
Kairat Almaty
Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Barrages qualificatifs
